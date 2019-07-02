Her gün kişniş tüketmek için onlarca sebebiniz var!

Kişniş, maydanozgiller familyasından, yaprakları maydanoza benzeyen bir bitkidir. Taze kişnişin yanı sıra bu bitkinin meyvelerinin kurutulmuş ve baharat olarak kullanılan şekline de kişniş denir.

Kişnişin faydaları nelerdir?

Kişniş iyi bir lif kaynağıdır. Bu nedenle kişniş bağırsak hareketlerini düzenleme konusunda çok önemlidir.

Magnezyum açısından zengin olan kişniş beyin sağlığı için kıymetlidir.

Bu lezzetli bitki bolca demir içerir. Bu nedenle demir eksikliği anemisi yaşayanlar için kişniş mutlaka tüketilmesi gereken gıdalar arasındadır.

Kişniş düzenli tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürür.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde kişniş karaciğeri temizler.

Şeker hastaları için kişniş önemli bir bitkidir. Bu bitki kan şekeri seviyesini normal seviyelere indirir.

K vitamini yönünden zengin olan kişniş Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan önemli bir bitkidir.

Kişniş ülser sorununun tedavisinde önemli bir role sahiptir.

Kişniş içerdiği antioksidanlar sayesinde göz sağlığı için kıymetli bir bitkidir.

Kişniş nasıl kullanılır?

Kişniş görüşü ve lezzetiyle maydanozu andırır. Buna rağmen bazı kişiler kişniş yerine maydanozun tadının daha iyi olduğunu düşünür. Bu lezzetli ve şifalı bitkiyi maydanozu kullandığınız her yerde kullanabilirsiniz. Kişniş salatalara, böreklere, çorbalara çok yakışır. Ayrıca su ya da sodanızı kişniş yapraklarıyla süsleyebilirsiniz. Ayrıca kişnişle sağlıklı soslar da hazırlayabilirsiniz.