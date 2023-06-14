Her gün dondurma yerseniz... Ne kadar, kaç gram yenmeli? Konu ile ilgili şok detay, o olay cevabı
Her gün dondurma yediğinizde ne olur? Ara sıra bir kase dondurma yemek sağlık durumunuzda pek fazla bir değişikliğe neden olmaz. Dondurma her yaz olduğu gibi bu yazda gündem olup merak edilen konular arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Ancak bu tatlıyı her gün yemek sağlığınızı nasıl etkiler? Merak edilen sorunun cevabını ve ile ilgili uzmanların şok sözleri neler bu haberimizde veriyoruz... İşte ilgili olay sözler, şaşırtan yeni bilgiler...
Bir top dondurma yeme eyleminin yüzünüzü nasıl gülümsetebileceği şaşırtıcı değil mi? Sizi gülümseten şey ister tatlı tadı, ister kremsi dokusu, ister genel nostaljik havası olsun, çoğu insanın her teklif edildiğinde reddetmesi mümkün olmayan dondurmayı sevmeyen yoktur.
Dondurulmuş olarak servis edilen krema, şeker, tatlandırıcılar ve karışımlardan yapılan bir ikram olarak dondurma her yaş grubundan insan tarafından sevilir. Ancak bazıları için, her gün bir külahın tadını çıkarmak, vazgeçmek istemedikleri bir alışkanlıktır.
Bir dondurma tutkunuysanız ve her gün bir veya iki kaşık yerseniz ne olacağını merak ediyorsanız sağlığınıza olan etkileri işte böyle sıralanıyor…
Doğurganlığınızı iyileştirmiş olabilirsiniz
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında altı çiftten biri doğurganlık sorunları yaşıyor. 2008'de Harvard Üniversitesi'nden epidemiyologlar, yumurtlama kısırlığıyla mücadele eden kişilerin daha iyi doğurganlık sonuçlarına sahip olmalarına yardımcı olabilecek bazı beslenme faktörlerini paylaştılar. İster inanın ister inanmayın, yüksek yağlı süt ürünleri alımının bu popülasyonu desteklemeye yardımcı olabileceğini buldular. Evet, bir bardak tam yağlı süt veya bir porsiyon peynir, yüksek yağlı bir süt servisi olarak "sayılır". Ancak ister inanın ister inanmayın, araştırmacılar bir porsiyon dondurmanın yüksek yağlı bir süt ürünü seçeneği olarak da kullanılabileceğini açıkça paylaştılar.
Çürükler gelişebilir
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dondurmanızı tükettikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamıyorsanız ve şekersiz seçimleri tercih etmiyorsanız, dondurma alışkanlığınız çürük geliştirme şansınızı artırıyor olabilir.
Ağız Cerrahı ve Lake Erie Osteopatik Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Jack Hirschfeld, "Daha sonra dişlerinizi fırçalamadan şeker içeren yiyecekler tüketmek ağız sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir."
Dondurma krizi tutanlar aman dikkat!
Hirschfeld, özellikle şeker tüketiminin diş çürümesini teşvik edebileceğini paylaştı. Ve birçok dondurma şekerle yapıldığından, her gün onu yemek sağlıklı dişlerle eşleşemez.
İyi uyuyamayabilirsiniz
Bazı insanlar, bir tabak dondurmanın "gece içkisinin" daha çabuk uykuya dalabilmeleri için zihinlerini yatıştırmaya yardımcı olduğuna inanır. Bununla birlikte, Journal of Sleep Medicine'de çok önemli bir çalışma, düşük lifli, yüksek doymuş yağlı yiyecekler yemenin daha hafif uyku ve daha fazla gece uyanma ile ilişkili olduğunu gösterdi. Özellikle geceleri daha fazla şeker tüketmek, vücudunuzun yararlanabileceği derin, yavaş dalgalı, canlandırıcı uyku miktarını azaltır.
Kilo alabilirsiniz
Dondurma yüksek miktarda kalori içerebilir ve bu, kilo verme yolculuğunda olan kişilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayacak bir faktördür. Dondurma yemek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha fazla kalori almanıza neden oluyorsa, kilo almak istemiyorsanız günlük bir porsiyon yemeyi alışkanlık haline getirmeniz size pek de iyi gelmeyebilir.
Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı riskiniz artabilir
Bazı dondurmalar fruktoz ile tatlandırılır. Ve bazı dondurmalar gibi her gün fruktozla yapılan en az bir porsiyon yiyecek yemenin, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığına yakalanma riskinin artmasıyla veya vücudunuzda aşırı yağ biriktiği bir durumla bağlantılı olduğu gösterilmiştir.
Sağlıklı kemikleriniz olabilir
Kalsiyum, kemik sağlığını destekleyen önemli bir besindir. Yarım fincan dondurma 80 miligramdan fazla kalsiyum içerir ve vücudunuzun bu önemli mineralle yakıt doldurmasına yardımcı olur. Dondurma ayrıca, kemik sağlığını destekleyen diğer iki besin olan magnezyum ve çinko içerir.
Olumsuz kalp sağlığı sonuçlarınız olabilir
habertürk'ün aktardığı haberde: Çok fazla ilave şeker tüketmek kalp sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Amerikan Kalp Derneği, ilave şekerlerin her gün kalorinin yüzde 6'sından fazla olmamasını tavsiye ediyor.
Şişkinlik yaşayabilirsiniz
Laktoz intoleransı olan birçok insandan biriyseniz, dondurma tüketmek mide ağrısı, ishal, şişkinlik veya diğer hoş olmayan gastrointestinal semptomlar yaşamanıza neden olabilir. İyi haber şu ki, bu günlerde süt ürünlerini tolere edemeyenler için bir çözüm sunan birçok süt içermeyen dondurma seçeneği var.