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Sağlık Her gün çay içerseniz... Çinli profesörler duyurdu
Sağlık

Her gün çay içerseniz... Çinli profesörler duyurdu

Doçent Doktor Muhammed Keskin, düzenli çay içmenin sanılanın aksine çok yararlı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 12:17:00 -
Her gün çay içerseniz... Çinli profesörler duyurdu

Çay dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecek olmasıyla beraber, dünya ülkeleri arasında da, kişi başına düşen miktar açısından en fazla Türkiye’de içiliyor.
Doçent Doktor Muhammed Keskin, düzenli çay tüketimine ilişkin Çinli profesörlerin kaleme aldığı makaleyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Makaleyi yorumlayan Muhammed Keskin, “Siyah, yeşil, beyaz fark etmiyor. Düzenli çay tüketen bireylerin kalp damar hastalığı riski daha düşük oluyor ve bu bireyler daha uzun yaşıyor. Üstelik zannedildiği gibi kansızlık gibi bir risk de gözükmüyor. Çaykolikler çok şanlı” dedi.

Çayın faydaları

• Çay, kalp sağlığı için faydalı olan içeceklerden biridir. İçerisinde bulunan antioksidan grubu kalp sağlığını olumlu yönde etkileyen bir gruptur. İnme, kalp krizi gibi riskleri en aza indirmektedir.

• Aşırı miktarda tüketilmediği sürece içilecek olursa bedeni ve zihni yorgunluğu azaltmaya veya gidermeye yardımcı olmaktadır.

• Çay bağırsak sağlığına da iyi gelen bir içecektir. Bağırsakların doğru ve düzgün bir biçimde çalışmasına yardımcı olur.

• Sindirim sisteminin iç yüzeyindeki sorunları gidermeye yarayan bakteriler üretmektedir.

• Damar kireçlenmesini önleyici bir faydası da bulunmaktadır.

• Mide tembelliğinin azalmasına veya giderilmesine yardımcı olur.

• Hazmı kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır.

• İdrar söktürücü bir etkisi de mevcuttur ve bundan dolayı vücutta bulunan fazla sudan dolayı oluşmuş ödemin atılmasına yardımcı olmaktadır.

• Çayın aynı zamanda inme riskini azalttığı yakın dönemde tespit edilmiştir.

• Siyah çay, vücutta insülin kullanımını arttırmaya yardımcı olan bir etkiye mevcuttur. Bu nedenle kan şekeri seviyeni de düşürmektedir.

Vücudumuzda var olan sinirlerin uyarılmasına yardımcı etkisi vardır.

• Çay aynı zamanda konsantrasyonu, odaklanmayı ve dikkati arttırıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle ders çalışırken, kitap okurken eğitimsel ve odak gerektiren işler yaparken tüketmemiz bu konuda daha iyi odaklanmamızı ve işimizi daha verimli bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacaktır.

• Damarlarda ki kan dolaşımını da düzenlemektedir.

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