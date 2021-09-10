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Gündem Her gün bir yenisi ekleniyor! Ekrem İstanbul'u 'Yakacak'
Gündem

Her gün bir yenisi ekleniyor! Ekrem İstanbul'u 'Yakacak'

Son dönemde sürekli arıza ve yangınlarla gündeme gelen İETT otobüslerine bugün bir yenisi daha eklendi. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT'ye ait bir yolcu otobüsünün motoru Gaziosmanpaşa'da alev aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 13:43:00 -

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları adeta canından bezdiriyor. Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.

Son vaka ise bu sabah, İstanbul Gaziosmanpaşa'da görüntülendi.

Motoru yandı

Sabah saatlerinde işe gitmek için İETT'ye binen vatandaşlar, otobüsün motorunda çıkan yangınla yolda kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Tepki yağıyor

İETT otobüslerinin bakımsızlığından dolayı arızalanmasına tahammülü kalmayan İstanbullular, bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip, şikayette bulundu.

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