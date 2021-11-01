Her gün bir bardak nar suyu içerseniz... İnanamayacaksınız

CNN Türk’te yer alan habere göre, yüksek besin değeri ve lezzeti ile insan sağlığına faydada çok özel bir yeri olan nar, suyu ile de tam bir şifa deposu. Uzmanlar, narın içeriğinde yer alan birçok yararlı biyoaktif bileşen sayesinde çok güçlü bir antioksidan olduğuna, nar meyvesinin ve suyunun mutlaka tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 ml. nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16’sını karşıladığını söyledi. Nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna da işaret eden İnanç, "Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor" dedi.

Hastalıkları önleme konusunda bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken İnanç, narın faydalarını şöyle sıraladı:

Son yıllarda, hastalıklara karşı kullanılan ilaçlara gelişen direnç, bilim insanlarını doğal antiviral moleküller üzerinde araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Bu doğal moleküllerden en önemlisi de içerdiği antioksidanlar nedeniyle nar ve nar suyudur.

Nar polifenol özütünün etkisini incelemek amacıyla yürütülen bir çalışmada, narda bulunan antioksidan özellikli polifenollerin, virüslerin kırmızı kan hücrelerinde kümeleşmesini önlediği gösterilmiştir.

Her mevsim yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra, hastalıklardan korunmak için nar suyu tüketiminin yararlı olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Nelere iyi geliyor?

-Düzenli nar suyu tükettiğinizde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskiniz azalıyor

-Nar suyu karaciğerin temizlenmesini sağlıyor

-Her sabah 1 bardak nar suyu içtiğinizde stres, yorgunluk, üzüntü gibi olumsuzluklar ortadan kalkıyor

-Beynin sağlıklı çalışmasını sağlıyor, hafızayı güçlendiriyor

-Her gün nar suyu içtiğinizde yağ yakımı hızlanıyor, uzun vadede obezite gibi problemlerin oluşmasını engelliyor

-Her gün bir bardak nar suyu bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor, sizi birçok kanser türüne karşı bile koruyabiliyor

-Kırışıklıkların oluşumunu engelliyor, sivilce gibi cilt problemlerinin hızla geçmesini sağlıyor

-Nar suyu idrar söktürücü etkisi sayesinde ödem ve şişkinliklerden kurtulmanızı sağlıyor