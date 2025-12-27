Her gün bir avuç ceviz yemenin mucizevi etkileri!

Her gün bir avuç ceviz yemek; beyin sağlığını destekleyebilir, kalbi koruyabilir, uykuya yardımcı olabilir ve hatta kanseri önlemeye katkı sağlayabilir. Bazı uzmanlar, cevizin besin yoğunluğu en yüksek kuruyemiş olduğunu söylüyor.

1- Kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz

Ceviz, bitkisel bir omega-3 olan alfa-linolenik asidi anlamlı miktarda içeren tek ağaç yemişidir. Aynı zamanda kalp sağlığını desteklemek üzere oluşturulmuş Akdeniz diyetinin de bir parçasıdır.

Omega-3 yağ asitleri kalbi korumaya ve felci önlemeye yardımcı olur; özellikle kalp hastalığı olan kişiler için faydalıdır. Vücut omega-3’ü kendi kendine üretemez, bu nedenle yeterli miktarda omega-3’ü beslenme yoluyla almak gerekir.

2 - Protein ve lif almış olursunuz

Vücudun en iyi şekilde çalışabilmesi için protein ve lif gereklidir ve ceviz her ikisi için de iyi bir kaynaktır. Sadece bir ons (yaklaşık 28 gram) ceviz 4,32 gram protein ve 1,9 gram lif içerir.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, normalde kuruyemiş tüketmeyen insanlar diyetlerine günde sadece bir ons (yaklaşık 28 gram) ceviz eklerse, “beslenme kalitesinde ve yeterince alınmayan bazı besin öğelerinin alımında” iyileşme görebilirler.

3 - Beyin sağlığı desteği alabilirsiniz

Ceviz günün her saatinde iyi bir seçenek olsa da, kahvaltıya eklenmesi bilişsel işlevleri destekleyebilir.

Food & Function dergisinde yayımlanan küçük bir çalışma, sabah ceviz yiyen kişilerin gün boyunca yürütücü işlev gerektiren görevlerde, sabah ceviz yemeyenlere kıyasla daha hızlı tepki verdiğini gösterdi.

Ayrıca bu kişiler, ceviz yedikten altı saat sonra hafıza hatırlama performansında da ceviz yemeyenlere göre daha iyi sonuçlar gösterdi.

4- Daha iyi uyuyabilirsiniz

Ceviz, vücudun gevşeme ve uyku zamanının geldiğini fark etmesine yardımcı olan doğal melatonin içerir.

Nutrients dergisinde 2017 yılında yayımlanan bir makale, melatonin açısından zengin besinlerin tüketilmesinin uykusuzluğu azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

5 - Kanser riskinizi azaltabilirsiniz

Ceviz, kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olması nedeniyle sıklıkla önerilir ve uzmanlar bazı kişilerde kanser riskini de düşürebileceğini söylüyor.

Araştırmalar, cevizin prostat kanseri riskinin azalmasıyla, kolorektal kanser riskinin düşmesiyle ve meme kanseri tümörlerinin büyümesinin azalmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, beslenmeye ceviz eklemek kanser riskini tamamen ortadan kaldırmaz ve belirli gıdalar, kanser tedavisinde onaylanmış ilaçların yerine kullanılmamalıdır.

Beslenmenize daha fazla ceviz nasıl ekleyebilirsiniz?

Bir avuç çiğ ceviz yemek cazip gelmiyorsa, cevizi beslenmenize eklemenin sayısız yolu vardır: salata veya yulaf ezmesinin üzerine ekleyebilir, smoothie’ye karıştırabilir ya da sağlıklı bir atıştırmalık olarak kavurabilirsiniz.