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Yaşam Her gün benzer bir görüntü! Bu kez Sarıyer'de kaydedildi
Yaşam

Her gün benzer bir görüntü! Bu kez Sarıyer'de kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-27 20:55:00 -

Neredeyse Türkiye'nin her yerinden her gün benzer görüntüler geliyor. Bu kez Sarıyer'de motosikletle tehlikeli yolculuk görüntülendi.

Sarıyer’de bir motosikletlinin arkasına ve önüne oturttuğu iki çocukla yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Yolculuk sırasında adamın kafasında kask olduğu, çocuklar için ise hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Sarıyer Ayazağa’da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir motosikletli, önüne ve arkasına oturttuğu iki çocukla yolculuk yaptı. Motosikletlinin çocuklarla yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Sürücünün kask taktığı motosiklette seyahat eden çocukların ise kaskının olmadığı görüldü. Sürücünün çocuklarla yaptığı tehlikeli yolculuk tepki çekti.

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