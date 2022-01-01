Su, vücudumuz olmazsa olmazı. Beyinde %85, kanda %80, kaslarda ise %70 oranında su bulunuyor. Suyun faydaları ise saymakla bitmiyor.

“Su tüketiminiz azalırsa vücudunuz ödem yapar” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Sıvı olmadan nasıl sıvı birikebilir ki vücutta diye düşünebilirsiniz.

Şöyle ki vücutta yeteri kadar sıvı olmadığında beynimiz bunu algılıyor ve ‘yeterli sıvı yok, olanı tut’ komutuyla dokularda sıvıyı biriktiriyor. Yani sıvı azlığını tehlike olarak görüyor ve kendini korumaya alıyor. Bunun sonucunda da vücutta belli bölgelerde şişlik oluşuyor.” Düzenli su içmediğiniz sürece hem vücudunuzdaki ödemi atmanızın hem de yağ yakmanızın çok zor olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, “Bu nedenle her gün düzenli olarak su tüketmelisiniz. Gün içerisinde içtiğiniz çay ve kahve gibi sıvılar ise su yerine geçmiyor, aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyorlar” diyor.

Her gün 8 bardak su içerseniz ne olur?

Yediğimiz gıdaların çözünerek sindirilmesini ve emilmesini sağlar.

Vücut ısısını ayarlar. Özellikle sıcak havalarda vücutta terleme ve buharlaşmayı sağlayarak, vücudun serinlemesini etkiler.

Atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

Hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddeleri hücreye taşır.

Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan katı maddelerin çözülmesine yardımcı olur.

Kan dolaşımını sağlar.

Beyin, omurilik ve buna benzer organları dış etkenlerden korur.

Besinleri ve hormonları vücutta ihtiyaç duyduğu yerlere taşıma görevine sahiptir.

Vücudun ısı dengesini ayarlar.

Yeterince su içilmesi vücutta metabolizmanın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Açlık hissini azaltmaya yardımcıdır.

Zayıflama sırasında oluşan enerji açığı nedeniyle ve yağların yanması sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan atılmasında rol oynar.

Cildin sağlıklı ve esnek olmasını sağlar.

Su hangi organa iyi gelir?

Su, kan dolaşımınızı kolaylaştırarak daha sağlıklı olmanızı sağlar. Kabızlık, bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin altında yeterli su içmemek yatar, dolayısıyla su tüketimi bağırsak sağlığınıda düzenler. Vücut ısısını dengeler ve kişilerde büyük sıkıntı veren ödemin atılmasına yardımcı olur.