Her gün 15 kişi karaciğer kanserinden ölüyor

Araştırmalara göre günde 15 kişinin karaciğer kanserinden öldüğü biliniyor. Karaciğer kanserinin erkeklerde görülme oranı daha yüksek..

Hangi sebeplerle ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte, daha çok Hebatit B ve Hepatit C virüsü taşıyıcısı olan ve sarılık hastalığı geçiren kişilerde oluyor. Hepatit C ve Hepatit B virüsleri insandan insana kan ve fuhuşla bulaşmaktadır.

Öte yandan bağırsak kanseri görülen hastaların büyük çoğunluğunda karaciğer kanseri ihtimali daha yüksek.. Bunun sebebi ise bağırsak ve karaciğerin birbirlerine damarlar ile bağlı olması.. Bu iki önemli organ arasında sıçrama sıklıkla karşılaşılan bir durum.. Aynı şekilde karaciğer kanserinin bağırsaklara sıçraması da mümkün olabilmektedir.

Siroz'un %5'i kansere dönüşüyor

Siroz kuşkusuz karaciğerin karşılaşabileceği en büyük tehlikelerden biridir. Farklı sebepleri olmakla birlikte aşırı alkol kullanımına bağlı olarak gelişen siroz, karaciğer hücrelerinin fonksiyonunu kaybetmesine yol açar, normal fonksiyonlarını yerine getirmez. Siroz hastalığı bulunan hastaların %5’lik kısmında karaciğer kanseri görüldüğü biliniyor.

Genetik Faktör

Birçok kanser türü gibi, kişinin ailesinden aldığı genetik kodun karaciğer kanserine yakalanma riski var. Özellikle 60 yaşın üzerindeki erkeklerde, ailesinde karaciğer kanseri geçirmiş kişi var ise kanser riskinin belirgin ölçüde artmakta.



Tedavisi

Bilindiği gibi karaciğer kendisi için yeni doku oluşturabilen bir organımız. Bir kısmı kesilen bir karaciğerin kendini tamamlayabilme yeteneğinin olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı karaciğer kanseri tedavisi genellikle cerrahi yöntemlerin uygulanması ile gerçekleştirilmektedir.

Tümörlü bölgenin alınması ile birlikte çeşitli ilaç ve radyasyon tedavileri de uygulanabilmektedir.

Ancak dünyada ve ülkemizde yeni yeni uygulanmaya başlanan Seçici İç Radyasyon Tedavisi (SIRT) ile karaciğer kanseri hastaları için yepyeni bir tedavi yöntemi mümkün olmuştur. Bu tür radyasyon tedavisi sadece tümörlü doku hücrelerine zarar vermektedir. Ayrıca saçların dökülmesine sebep olmamaktadır.

İllet yakanıza yapışmadan sağlık kontrollerinizi yaptırmalısınız



Halkımızın büyük bir çoğunluğu şayet bir sıkıntısı yoksa bu konuyu olabildiğince gündeminin dışında tutar.

Çünkü yapması gereken çok daha önemli ve acil işleri vardır.



Tabii bu durum, zaman-zaman kendi rahatsızlıklarımız ya da canımızdan çok sevdiğimiz çocuk, eş ve ebeveynlerimizin hastalıkları ile kesintiye uğrar ama yine de biz bu durumdan yeterli dersi almayız.

Nihayet çok ciddi ve ağır bazı hastalıklarla; kalp krizi, inme/felç ve kanser ve benzerleriyle karşılaştığımızda durumun ehemmiyetini fark ederiz.

Gelgelelim telafisi imkansız birçok sorunlarla da yüzleşmek zorunda kalırız.

Oysa ki bu konuda Peygamber Efendimiz (a.s)buyuruyor ki:

Beş şey gelmeden önce, şu beş şeyin kıymetini bilin:

1- İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin,

2- Hastalıktan önce sağlığın,

3- Meşguliyetten önce boş vaktin,

4- Fakirlikten önce paranın, zenginliğin,

5- Ölmeden önce hayatın, dünyada âhireti kazanmanın kıymetini bilin!

Hangi hastalığa ne iyi gelir? İnsanın en büyük serveti sağlık.



Hasta olduktan sonra insan sağlığının değerini anlayabiliyor. Bazı hastalıklar var ki paranız da olsa tedavisi zor.. Hastalıklarda bilinç çok önemli.

Çok küçük bir hastalık karşısında aciz kaldığımız çok oluyor. Ne yapmalıyız, nasıl tedaviye başvurmalıyız bilmiyoruz...

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Kanserde erken teşhis çok önemli diye sürekli duyarız. Aslında tüm hastalıklarda erken teşhis çok önemli. Kanser hastalığı daha öldürücü ve korkulan bir hastalık olduğu için erken teşhisin önemi çok büyük.

Bazı hastalıklarda insanların kendini tedavi etmesi mümkün. İçeceği doğal bir ilaç, yapacağı bir fiziksel hareketle birtakım sıkıntılarımızdan kurtulabiliriz.

Ama bu sağlığınıza önem vermenizle mümkün..