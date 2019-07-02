Her genç kızın çeyizinde olması gereken parçalar
Çeyiz, ülkemizin en güzel geleneklerini barındıran parçaların bütünü... Yıllar öncesine dayanan bu çeyiz serüvenine baktığımızda, genç kızlar çeyizliklerine sevdalarını işlerlermiş. Şimdilerde iş biraz değişse bile geleneklerimiz yansıtılmaya ve devam ettirilmeye devam ediyor.02 Temmuz 2019 Salı 13:52
Çeyiz hazırlığında iseniz, şimdiden kolay gelsin... Bu süreç, oldukça zor ve bir o kadar da eğlenceli geçiyor.
Mutfak önlüğü
Kendi evinin mutfağında harikalar yapacak genç kızların özenerek hazırladığı tatlı parçalardan.
Başörtüsü
Mutlaka her genç kızın çeyizinde bulunması gereken el emeği göz nuru olan parçalardan.
Havlular
İşlemeli ve işlemesiz evde çokça ihtiyaç duyacağınız bir parça. Bunların yanı sıra bornoz takımları ve mutfak için el havluları da almanız gerekecek.
Lif ve kese
Bazı yörelerde lifler hazırlanıp, yakın akrabalara hediye edilir. Bu nedenle çeyizlerde bolca lif bulundurmak gerekir.
Çetik
Kış aylarının vazgeçilmezi çetikler de çeyizin bir parçasıdır.
Masa örtüsü takımı
Yeni gelini "yeni gelin" yapan ve misafirlerini ağırlayacağı masayı süslemek için kullanacağı bu parça, çeyizin vazgeçilmeenleri arasında.
Dantel örtüler
Yavaş yavaş çeyizlerden kaldırılsa da birçok genç kızın popüler kültüre adapte ettiği güzide parçalar..
Tabak takımları
Günlük, misafirlik ve kahvaltılık takımlar, çeyizinizde olması gereken takımlardır.
YORUM YAZ