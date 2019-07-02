Her genç kızın çeyizinde olması gereken parçalar

Çeyiz hazırlığında iseniz, şimdiden kolay gelsin... Bu süreç, oldukça zor ve bir o kadar da eğlenceli geçiyor.

Mutfak önlüğü

Kendi evinin mutfağında harikalar yapacak genç kızların özenerek hazırladığı tatlı parçalardan.

Başörtüsü

Mutlaka her genç kızın çeyizinde bulunması gereken el emeği göz nuru olan parçalardan.

Havlular

İşlemeli ve işlemesiz evde çokça ihtiyaç duyacağınız bir parça. Bunların yanı sıra bornoz takımları ve mutfak için el havluları da almanız gerekecek.

Lif ve kese

Bazı yörelerde lifler hazırlanıp, yakın akrabalara hediye edilir. Bu nedenle çeyizlerde bolca lif bulundurmak gerekir.

Çetik

Kış aylarının vazgeçilmezi çetikler de çeyizin bir parçasıdır.

Masa örtüsü takımı

Yeni gelini "yeni gelin" yapan ve misafirlerini ağırlayacağı masayı süslemek için kullanacağı bu parça, çeyizin vazgeçilmeenleri arasında.

Dantel örtüler

Yavaş yavaş çeyizlerden kaldırılsa da birçok genç kızın popüler kültüre adapte ettiği güzide parçalar..

Tabak takımları

Günlük, misafirlik ve kahvaltılık takımlar, çeyizinizde olması gereken takımlardır.