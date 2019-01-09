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Her gece Katedral'de buluşuyorlar Avrupa'da yükselen bir direniş

Avrupa son aylarda 'Sarı Yelekliler'in direnişi ile meşgul iken Bosna'da sessiz sedasız bir direniş hareketi yükseliyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:06
Her gece Katedral'de buluşuyorlar Avrupa'da yükselen bir direniş

Medya'ya fazla yansımada Bosna'da yaşayan Davor Dragicevic'in 21 yaşındaki oğlu 2018 yılının Mart ayında bir arbedede hayatını kaybetti. Sıradan bir kafede garson olarak çalışan Davor o günden bu yana hukuk mücadelesi veriyor.

Davor'un oğlu David öldürüldüğünde polisin kendisine ''Oğlunuz uyuşturucu kullanıyordu, çeteler tarafından öldürüldü'' açıklaması yapması, Davor'u Bosna'nın tarihinde ilk kez tek kişilik direniş başlatmasına sebeb oldu.

Dragiceviç, şimdi 30 Aralık'tan bu yana, Doğu Bosna'daki Sırp özerk bölgesinin başkenti olan Banja Luka'nın etrafını dolaşıp, içişleri bakanının istifasını talep ediyor.

Bosnalı Sırp polisi, Dragiceviç hakkında tutuklama emri çıkartarak kendisini halkı sokağa çağırmakla suçladı. Dragiceviç'in destekçileri ise  Banja Luka'daki katedralde gece nöbetini tutuyor. Yüzlerce kişi ise şimdi her gece o bölgede buluşuyor.

Bugün Dragiceviç'in direnişi politik bir mücadeleye dönüşürken Avrupa dipten gelecek yeni bir 'isyan' dalgasına hazırlanıyor. Bu defa yayılan ateş zamların geri çekilmesini değil adalet istiyor.

Kaynak: New York Times

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:06
  1. bosna
  2. avrupa
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