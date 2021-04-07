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Ekonomi Her gece evine gelen tilkiyi peynirle besliyor
Ekonomi

Her gece evine gelen tilkiyi peynirle besliyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Hasan Osmanoğlu, her gece evine gelen tilkiyi peynir ile besliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:35:00 - 2021-04-07 14:37:17

Aç kaldığı için Hasan Osmanoğlu'nun Galerdüzü Yaylası'ndaki evine gelen tilki, şefkatle karşılandığı eve her akşam gelmeye başladı.

İlk akşam odun almak için dışarı çıkınca tilkiyi fark eden Osmanoğlu, ilk önce tilkiye ekmek vererek kendine alıştırdı. Sonraki gece tekrar gelen tilkiye peynir veren Osmanoğlu, tilkinin artık her gece aynı saatte gelmeye başladığını belirtti.

Tilkinin en çok peyniri sevdiğini dile getiren Osmanoğlu, kendisine zarar gelmediğini gören tilkinin diğer insanlara da yaklaştığını ifade etti.

"Bu gece de bekleyeceğim"

Tilkinin 4 gündür geldiğini belirten Osmanoğlu, "Her akşam 10.30-12.00 arası geliyor, yavaş yavaş yaklaşıyor. Önce ekmek verdim. Peyniri daha çok sevdiği için peynirle çağırıyorum dükkanın önüne. İnsanlardan artık korkmuyor. Alıştı iyice. Buraya gelen insanlara da yaklaşıyor. Onlar da tilkiyi besliyor. İlk fark etmem şöyle oldu. Dışarı odun almaya çıkmıştım baktım kapıda oturmuş içeriye bakıyor. Bende yavaş hareket ederek içeriden ekmek aldım. Ekmeği elimden kaptı. Sonra yavaş yavaş alıştı. En çok peyniri seviyor. Yayla peynirini. 15 dakika falan kalıyor. Aç kaldığı için buraya geliyor. 5-6 aylık bir tilki olduğunu tahmin ediyorum. Bu gece yine bekleyeceğim" dedi.

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