  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Her evde var! Bakın kulak temizleme çöpü nelere yol açıyor
Sağlık

Her evde var! Bakın kulak temizleme çöpü nelere yol açıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-24 11:28:00 -
Her evde var! Bakın kulak temizleme çöpü nelere yol açıyor

Uzman isim, neredeyse herkesin kullandığı kulak temizleme çöplerinin enfeksiyonlara yol açabildiğini belirtti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, kulakta enfeksiyona neden olabilen temizleme çöpü kullanmak yerine banyo sonrası dış kulak yolunun ince bir bezle silinmesini tavsiye etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada kulak temizliğiyle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. İnan, kulak kirinin "serumen" olarak bilinen ve kulakta bulunması gereken bir salgı olduğunu belirtti.

Serumenin dış kulak yolunu bakterilere karşı koruyan asidik bir yapıya sahip olduğunu aktaran İnan, "Bazı insanlarda çeşitli sebeplerle serumenin birikmesi olabiliyor. Bu da kulak kiri dediğimiz buşona yol açıyor. Sağlıklı bir kulak zarı aslında kulak kirini dışarı doğru atar. Her banyo yaptıktan sonra kulak kepçemizin içinde bunu görebiliriz. İnce bir havlu ya da bezle silebiliriz." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. İnan, kulakları temizlerken kulak çöpü kullanmanın yanlış olduğuna dikkati çekti.

Ucunda pamuk olan çöple yapılan temizliğin kulak kirinin kontrolsüz şekilde iyice içeri doğru itilmesine hatta kulak zarına yapışmasına yol açacağını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kulak çubuğu, kullanılmasını çok istemediğimiz bir alet. Bazı durumlarda dikkatsiz kullanılırsa veya temizlerken yanınızdan biri geçerken kolunuza çarptığında bu kulak çöpü kontrolsüz bir basınçla kulak zarınıza baskı yapması sonucu kulak zarında delikler de karşımıza çıkabilir. Dış kulak yolu, ince bir cilt yapısına sahiptir ve temizlerken bu ciltte küçük sıyrıklara yol açıldığı takdirde bakterilerin yerleşmesi kolaylaşır. Daha sonra ağrılı bir tablo olan dış kulak yolu enfeksiyonları gelişebilir. Bu akut da olabilir, 2-3 günlük şiddetli ağrıyla da başlayabilir. Bazen tedavisi daha da uzayan 10 günlük, 15 günlük, 1 aylık tedaviler gerektiren, çeşitli damlaları kullandığımız hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden kulak çöplerinin kullanılmamasını ve kulakta herhangi bir tıkanıklık hissettiyseniz ya da kirlilik biriktiğini düşünüyorsanız mutlaka kulak, burun, boğaz uzmanına muayene olmanızı öneriyoruz."

Bu hastalık çocukları tehdit ediyor
Bu hastalık çocukları tehdit ediyor

Sağlık

Bu hastalık çocukları tehdit ediyor

Uzman isim ebeveynlere çağrıda bulundu
Uzman isim ebeveynlere çağrıda bulundu

Sağlık

Uzman isim ebeveynlere çağrıda bulundu

Uzmanlardan korkutan açıklama! Bu hastalıklar bir anda hortlayacak
Uzmanlardan korkutan açıklama! Bu hastalıklar bir anda hortlayacak

Sağlık

Uzmanlardan korkutan açıklama! Bu hastalıklar bir anda hortlayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23