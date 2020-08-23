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Sağlık Her derde deva semizotunun inanılmaz faydaları
Sağlık

Her derde deva semizotunun inanılmaz faydaları

Genellikle salata olarak tüketilen ve sağlığa birçok fayda sağlayan semizotu, özellikle kolesterolü düşürmede ve kalp, damar sağlığını korumada oldukça etkili. Peki semizotu nelere iyi geliyor? İşte semizotunun inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-08-23 02:31:00 -
Her derde deva semizotunun inanılmaz faydaları

Yüzyıllardır tüketilen semizotu, insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. Genellikle salata olarak tüketilen bu inanılmaz besin, yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığını koruyor. Ayrıca uzmanlar, semizotunun bağırsakları çalıştırdığını ve kilo vermeye yardımcı olduğunu söylüyor. Semizotu, içeriğinde yüksek miktarda demir, lif, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve bakır minerallerin yanı sıra A, C ve B vitaminleri barındırıyor.

Peki semizotu nelere iyi geliyor? İşte semizotunun inanılmaz faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı korur.

- Sindirimi düzenler. Yoğurt ile birlikte tüketildiğinde bağırsaklardaki zararlı hücreleri idrar yolu ile vücuttan atar.

- Yüksek miktarda A vitamini içerdiğinden ciltteki ölü hücreleri yok eder, cildin daha parlak görünmesini sağlar.

- Kas ve kemik sağlığına iyi gelir.

- Uzun süreli tokluk hissi verir, vücuda enerji sağlar.

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür, kan akışını dengeler. Böylece kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

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