Her derde deva sarımsak tozu nasıl yapılır? Nasıl kullanılır?

Salatalara, çorbalara, yemeklere, mezelere katılan sarımsak taze olarak tüketilebildiği gibi tozu, yağı ve turşusu kurularak da kullanılabilir.

Taze sarımsağın kurutulup toz haline getirilmesi ile meydana getirilen sarımsak tozu oldukça lezzetlidir. Taze sarımsak normalde %80 oranında su içerir. Kurutulma işlemine tabi tutulan sarımsakta su oranı oldukça düşer. 5 kilogram taze sarımsaktan yaklaşık 1 kilogram sarımsak tozu elde edilir. İşlem sırasında su buharlaşır ve sadece sarımsak özü kalır. Bu nedenle sarımsak tozu aroma, yağ, protein, vitamin, karbonhidrat ve kalori açısından çok zengindir.

Sarımsak tozu nerelerde kullanılır?

Sarımsak tozunun en çok et yemeklerine yakışacağını unutmayın. Et yemeklerinde sarımsağın kokusunu ve tadını almak hiç kuşkusuz herkesin hoşuna gidecektir.

Genellikle hazır sosların, çeşnilerin yapımında kullanılan sarımsak tozu yemeklerin de vazgeçilmezi. Sarımsağın kullanıldığı her yemekte sarımsak tozunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Sarımsak tozunun sağlığa faydaları

Sarımsak tozunun en önemli sağlık yararları arasında, genel kolesterol seviyelerini düşürme, bağışıklık sistemini iyileştirme, bazı kanserleri önleme ve sindirime yardımcı olma gibi faydalar yer almaktadır.

Kolesterol Seviyesini Dengeler

Düzenli sarımsak tozu tüketimi LDL veya kötü kolesterol seviyenizi düşürür ve HDL veya iyi kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Ayrıca, arterlerde ve kan damarlarında plak birikimini azaltır ve kan basıncını düşürür, böylece kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltır.

Kanseri Önler

Sarımsak tozundaki biyoaktif bileşikler ve antioksidanlar, vücuttaki oksidatif stresi azaltmaya, inflamasyonu rahatlatmaya ve çoğu zaman kansere yol açabilen hücresel mutasyonu önlemeye yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Sarımsak tozu, içinde bulunan mineraller ve antioksidanlardan gelen bağışıklık arttırıcı özelliklere sahiptir. Ayrıca düzenli olarak tüketilirse, sizi çeşitli bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlardan korur.

Sindirimdeki Yardımlar

Sarımsak tozundaki organik bileşikler, demir ve diyet lifi, midenizi sağlıklı tutmak için mükemmeldir. Hazımsızlık, kabızlık veya herhangi bir mide rahatsızlığınız varsa, bağırsaklarınızı rahatça hareket ettirebilir ve problemleri hafifletebilir.

Sarımsak tozu evde nasıl yapılır?

İlk adım olarak istenilen miktarda sarımsağın kabuğu soyulur. Daha sonra kabuğu soyulan sarımsakların tepecikleri alınır. Bu işlem sarımsak tozunun daha beyaz olmasını sağlar.

Tepecikleri alınan sarımsaklar halka halka doğranır. Ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsine aralıklarla dizilir. Bu adımda tepelemesene sarımsakları tepsiye dağıtmayın. Üst üste gelen sarımsaklar tam kurumayabilir. 220 derecelik fırında sarımsaklar iyice kuruyana kadar pişirilir. Daha sonra pişen sarımsakları ilk sıcağı çıkınca bir tülbente alın. Ve tülbenti bir havana koyarak un haline gelene kadar dövün. İlk sıcağının çıkmasından kastım sarımsakların soğumuş olması. Eğer sarımsaklar soğumamışsa tam anlamıyla un haline gelmez. Un haline gelen sarımsak tozunu 1-2 saat oda sıcaklığında bekletip uygun bir kavanoza koyun. Ve dilediğiniz yemeğinizde gönül rahatlığıyla sarımsak tozunuzu kullanabilirsiniz.