Her derde deva oluyor! Reyhan bitkisinin vücuda inanılmaz etkileri...

Bilimsel adı "ocimum basilicum" olan reyhan, fesleğen ile aynı aileye aittir. Güçlü bir mikrop sökücü olan reyhan, antibakteriyel özelliği ile birlikte vücudu temizlemede de oldukça etkilidir. Tüm bunlarla birlikte alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılmıştır. Ruhsal hastalıklara da birebir etkisiyle bilinen reyhan, yüksek miktarda kalsiyum, magnezyum, manganez ve demir içerir. Güçlü bir toksin atıcı olan reyhan kilo vermeye de yardımcı olur.

İşte reyhan bitkisinin bilinmeyen faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür, damar tıkanıklığının önüne geçer.

- Kalp sağlığını korur. Yapılan birçok araştırma reyhanın kalp krizi riskini en aza indirdiğini göstermiştir.

- Sinir ve sindirim sistemini yeniler.

- Üst solunum yolu hastalıklarına karşı birebirdir.

- Ruhsal hastalıklara karşı oldukça etkilidir.

- Böbreklerin fonksiyonunu arttırır.

- Sık görülen şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarını önler.

- Eklem ve kasları güçlendirir.

- Mide duvarının güçlenmesini sağlar.

- Kan basıncını dengeler, inme ve felç gibi hastalıkların yaşanmasını önler.

- Ağız kokusunu önler. Ayrıca ağız ve diş sağlığını korur.