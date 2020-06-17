Her derde deva! Bergamotun 10 faydası
Bilim literatüründe Citrus Bergemia olarak geçen Bergamot, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmasının yanı sıra insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. İşte bergamotun 10 faydası...
Yeşil limonla sık sık karıştırılan ve ekşimsi bir tadı olan bergamot, ülkemizde Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yetişmektedir. Yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmıştır. Boğaz enfeksiyonunu ve boğaz kuruluğunu anında bitirmesinin yanı sıra insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. İşte bergamotun 10 inanılmaz faydası...
- Güçlü bir antioksidandır. Böbreklerde taş ve kum oluşumunu engeller. Ayrıca taşların dökülmesini sağlar.
- İçerdiği maddeler sayesinde rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Özellikle kas ve kemik ağrılarına karşı doğal ilaçtır.
- Organların daha sağlıklı çalışmasını destekler.
- Gün boyu enerji sağlar, stres ve yorgunluk gibi sorunların yaşanmasını engeller.
- Boğaz enfeksiyonlarına karşı çok etkilidir. Kuru öksürüğü keser.
- Üst solunum yolu hastalıklarının etkilerini önemli ölçüde azaltır. Yüksek ateşi düşürücü etkiye sahiptir.
- Sindirim sorunlarına birebir gelir.
- Yüksek lif içermesi ile birlikte uzun süreli tokluk hissi verir. Kilo vermeye yardımcı olur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda giren virüs ve bakterilerin etkilerini azaltır. Vücudu birçok hastalığa karşı korur.
- Mide ve bağırsakların fonksiyonlarını hızlandırır. Böylece metabolizmayı düzenler.