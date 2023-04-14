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Ekonomi Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin! 'Geliyor' diyerek duyurdu
Ekonomi

Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin! 'Geliyor' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-14 09:08:00 -
Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin! 'Geliyor' diyerek duyurdu

Altın konusunda yaptığı tahminlerle büyük ses getiren Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'dan yeni öngörüler geldi.

Şubat ayında yaptığı altın açıklaması yeniden gündem olan Yatırım danışmanı Mert Başaran, "Dolar değil altın deme nedenim.. Ons dolar bazında artıyor, tüm zamanların zirvesi 2070 dolarlar..2 kez geçemedi 3.kez gelirse ve geçerse hızlanır. Hemen olacak demiyorum ama 6 ay içerisinde burayı kırma ihtimali yüksek" yorumunda bulunmuştu.

Yeni bir açıklama yapan Mert Başaran rekor seviyelere artık çok az bir zaman kaldığını ifade etti.

Başaran yaptığı açıklamada, "Altın ons 2 kez kıramadığı 2070 dolar yine geliyor.  Şu an 2040 dolar... Burayı kırarsa tüm zamanların rekorunu kırar ve artış hızlanır!" dedi.


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