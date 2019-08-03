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Her bayram öncesi indirim aldatmacası!

Dev indirim afişleriyle sanki fiyatları indirmiş gibi göstererek insanları aldatan fırsatçılar, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bayram alışverişi yapacak olan vatandaşları zor durumda bırakıyorlar.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
Her bayram öncesi indirim aldatmacası!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Çeşitli indirimler adı altında vatandaşların parasını istismar eden fırsatçılar bayram öncesi yine harekete geçti.

Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günleri fırsata çevirerek vatandaşların parasına göz diken bazı firmalar dini bayramlarda da fırsatçılığa devam ediyorlar. Özel günleri fırsat bilen başta büyük mağazalar ve AVM’ler bu bayramda da çeşitli indirimler adı altında vatandaşların ceplerini boşaltmak için vitrinlerini boyamaya başladılar. Dev indirim afişleriyle sanki fiyatları indirmiş gibi göstererek insanları aldatan fırsatçılar, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bayram alışverişi yapacak olan vatandaşları zor durumda bırakıyorlar.

Denetimler artırılmalı

Kurbanın dahi rant kapısına çevrildiğini belirten Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, şu uyarılarda bulundu: “Bu konuda hiçbir zaman düzgün bir denetim yapılmadı. Son zamanlarda da tamamen durduruldu. Kurban Bayramı dolayısıyla, kurbanlıklarda da büyük rantlar dönüyor. Devletin gerekli mercileri hızlıca yapılan istismara, vatandaşın cebine el uzatanlara dur demeli. Özel günlerde denetimler artırılmalı. Kurbanlıkların toplandığı yerlere belli kriterler getirilmeli. Vatandaş alışveriş yaparken tanımadığı kişilerden mal almamalı. Büyük market zincirleri de birçok üründe fırsatçılık yapıyor. Bunlara da belli kriterler getirilmeli. Serbest piyasa ekonomisi denilerek herkes kafasına göre fiyat uygulamamalı. Kurbanlıklardan da para kazanmak için insanların maneviyatıyla oynuyorlar. Bunun önüne geçilmeli.


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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
  1. Ankara
  2. Sevgililer Günü
  3. Anneler Günü
  4. Babalar Günü
  5. Kurban Bayramı
  6. Tüketici Hakları Derneği
  7. Turhan Çakar

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