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Aktüel "Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı" Şuheda Camisi'nde yapıldı
Aktüel

"Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı" Şuheda Camisi'nde yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:44:57 -
"Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı" Şuheda Camisi'nde yapıldı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneğince Şuheda Camisi'nde, "Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı" gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz'un bulunduğu alanda yer alan camide düzenlenen programda, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan savunmasındaki tüm şehitler için hatimlerin duası yapılarak, Kur’an-ı Kerim okundu.

Ayasofya-i Kebir Camii müezzinlerinden Alpcan Çelik, Hafız Halil İbrahim Kurşun ve Şüheda Camii İmamı Ruhami Aras'ın katıldığı hatim programında, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve vatandaşlar da yer aldı.

Turunç, Kovid-19 pandemisi bittiğinde programın farklı şehirlerde yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Şuheda Camisi'nin vakit namazlarında da açık olduğunu hatırlatan Turunç, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlendirdiği bir hocamız var burada. Müsait olan vatandaşlarımız her vakit bu camiye geliyor. Bugün burada vatanımız için, devletimiz için, insanlarımız için şehit olan vatandaşlarımız ve gazilerimize dua etmek için toplandık. Sırf ülkemiz değil dünyada da şehadete ve gaziliğe inanmış pek çok insan var. Şehitlerimizi ve gazilerimizi güzel hatırlayıp hayırla yad etmek inancımızın bir gereği. Adı üstünde Şuheda Camii. Burada şehitlerimizi anmamız çok doğal. Bundan sonra da ayda bir kez çok değerli hafızlarımızla bu programı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2014'de Zagrep'te düzenlenen Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması’nda dünya birinciliği kazanan, Ayasofya-i Kabir Camii müezzini Alpcan Çelik ise farklı duygularla camiye geldiğini belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın o güzel mührü vurduğu Ayasofya'dan Şuheda Camii'ne selam ediyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Cenabıhak inşallah böyle hain bir darbe girişimini bir daha ne ülkemize ne de dünyaya yaşatmasın diye bugün burada dua edip, Kur'an-ı Kerim okuyacağız." değerlendirmesini yaptı.

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