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Gündem "Her an kriz patlak verebilir" deyip açıkladı: Türkiye oradaki Müslümanların tek koruyucusu
Gündem

"Her an kriz patlak verebilir" deyip açıkladı: Türkiye oradaki Müslümanların tek koruyucusu

Balkanlarda her an büyük bir krizin patlak verebileceğini ileri süren İtalyan Analist Daniele Santoro, "Türkiye Balkanlardaki Müslümanların tek koruyucusu" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 23:48:00 - 2022-05-10 23:50:41

 yeniakit.com.tr 

İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye'nin Balkanlardaki Müslümanların tek koruyucusu olduğunu söyledi.

Balkanlarda her an büyük bir krizin patlak verebileceğini dile getiren Daniele Santoro, "Bosna açılabilecek başka bir cephe. Rusya Bosnalı Sırpların ayrılıkçı emellerini dolaylı ve gayrı resmi olarak destekliyor. Türkiye Bosnalı Müslümanların ana koruyucusudur. Bu yüzden Bosna'dan başlayarak Balkanlar bölünebilir" diye konuştu.

Rusya ve Türkiye'nin etki alanlarını genişletmeye çalıştığını iddia eden Santoro, "Türkiye ve Rusya iki mükemmel stratejik rakip olmalarına rağmen birbirlerine karşı savaşmakta son derece dirençliler" dedi.

Santoro değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Ukrayna'daki savaştan en az beklenen sonuçlardan biri Ankara ve Moskova arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesiydi. Ancak bunda Rusya'nın bataklığa saplanması da etkili oldu. Eğer Ruslar Kiev'e girebilmiş olsaydı Ankara ve Moskova arasındaki ilişkide çok farklı oluşumlar üreyebilirdi."

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