Her 500 kilogram tarla atığına bir kuzu verilecek!

Kooperatif bünyesinde bulunan 13 köyde hayata geçirilen proje kapsamında, zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyelerine, 500 kilo başına bir toklu kuzu hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, tarlalarda oluşan plastik atıkların ve kullanılmış zirai ilaç ambalaj atıklarının doğaya verdiği zararın önüne geçmek amacıyla konteynerler yerleştirerek düzenli olarak boşaltımını sağlıyor.

160 kadın ortağı olan Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesini "Tarlada Sıfır Atık" olarak uyarladıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi ile birlikte 13 köye önder kadın çiftçi seçerek bu köylere konteynerler yerleştirdiklerini belirten Var, şunları kaydetti:

"Bu köylerde aktif olarak devam eden proje kapsamında 3 bin 400 kilogram zirai ve tarımsal atık toplandı. İlk dağıtımımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Konteynerimizin olmadığı köylerden de çok fazla talep gelmeye başladı. Kadınlarımız projeye çok sahip çıkıyor. Coğrafi İşaretli Balıkesir kuzusunu yaygınlaştırmak ve tarlalardaki atığın önüne geçmek amacıyla yaptığımız proje çok güzel ilerliyor."

Kadın çiftçi olarak köylerde sıfır atık konusunda bilinç oluşturduklarını ifade eden, Tuzakçı köyünden Nadire Çakır da küçük büyük herkesin kampanyaya destek olmaya başladığını söyleyerek, "Biz, çiftçiler olarak toprağa ve hayvana önem verdiğimiz için bu proje bizi heyecanlandırdı. Bizlere, Sıfır Atık Projesinde yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve Kent Konseyi'ne teşekkür ediyorum. Onların sayesinde çöp konteynerleri bizim köylerimize geldi ve bizler de birer kadın çiftçi olarak bunların başında yer alıyoruz ve diğer arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bostancı Köyünden Nilgün Üsküp ise projeyi duyduklarında hemen dahil olmak istediklerini belirterek, "Çevremizde çok ekim alanı olduğu için zirai ilaç atıkları ve sifonlar var. Biz, bunları değerlendirmek istedik. Tarlada Sıfır Atık Projesi kapsamında bütün atıklarımızı konteynerlere dolduruyoruz. Her 500 kilogram atığa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir toklu kuzu veriliyor. Bizler için iyi bir proje oldu. Hem atıklarımız çevreyi kirletmiyor hem de bize fayda sağlıyor." diye konuştu.