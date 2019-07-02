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Her 5 yılda bir gerçekleşiyor! Uçaktan düşen yolcunun cesedi bahçede bulundu

İngiltere'de bir evin bahçesinde, Kenya Havayolları'na ait bir uçaktan düştüğü tahmin edilen bir kaçak yolcunun cesedi bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 17:11
Her 5 yılda bir gerçekleşiyor! Uçaktan düşen yolcunun cesedi bahçede bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evin bahçesinde, Heatrow Havalimanı'na inen bir uçağa kaçak bindiği ve uçağın iniş takımlarından düştüğü tahmin edilen bir yolcunun cesedi bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Clapham bölgesinde bir evin bahçesinde, Kenya Havayolları'na ait bir uçaktan düştüğü tahmin edilen bir kaçak yolcunun cesedi bulundu. Bahçede bulunan cesedin uçak Heatrow Havalimanı'na iniş yaptığı sırada uçuş takımlarından düştüğü sanılıyor. Cesedin bahçeye Pazar günü yerel saatle 15.40'ta düştüğü belirlendi.

"Her 5 yılda bir gerçekleşiyor"

Adını vermek istemeyen ev sahibi, "Ağır bir düşme sesi duydum ve üst kattaki pencereden aşağı baktım. Birden bahçede bir ceset ve bahçe duvarlarında kan gördüm. Dışarı çıktım, az sonra komşum da geldi, titriyordu" dedi.

Clapham Common'da uçak izleme uygulamasında uçuşu izleyen bir uçak gözlemcisi, birinin uçaktan düştüğünü gördüğünü söyledi. Uçak gözlemcisi bahçeye polis ile aynı anda geldi ve bahçede bulunan cesedin Kenya Havayolları uçağından düştüğünü söyledi. Gözlemci, "Olay iki saniye sonrasında olsaydı kaçak yolcu yüzlerce insanın olduğu bir bölgeye düşecekti, çocuklar olaydan 15 dakika önce bahçedeydi. Bu konuyla ilgili Heatrow Havaalanı ile görüştük. Bu durum her 5 yılda bir gerçekleşiyor" dedi.

Uçuş takımlarında su ve yiyecek bulundu

Metropolitan polisi cesede otopsi yapılacağını söyledi.

Kenya Havayolları ise uçağın denetlendiğini ve hasar bildirilmediğini açıkladı. Uçağın uçuş takımlarının içinde biraz su ve yiyecek bulunduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:11
  1. İngiltere'nin başkenti Londra
  2. Heatrow Havalimanı
  3. Kenya Havayolları

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