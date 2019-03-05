0553 313 94 23

Her 100 çocuktan 4’ünde kalça çıkığı var

Avrupa Hospital Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr.

05 Mart 2019 Salı 13:28
Her 100 çocuktan 4’ünde kalça çıkığı var

Avrupa Hospital Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bünyamin Berber, teşhis ve tedavideki kolaylığa rağmen Türkiye’de halen her 100 çocuktan 4’ünün kalça çıkığı olduğunu belirterek, risk grubundaki çocuklara mutlaka doğumun ilk ayında kalça USG’si (ultrasonografi) yapılması gerektiğini bildirdi.


Uyluk kemiğiyle leğen kemiğinin eklem bölgesi gelişimi sırasındaki uyumsuzluğunun kalça ekleminin tam oluşmamasına sebep olduğunu belirten Opr. Dr. Bünyamin Berber, “Bir başka ifadeyle leğen kemiğindeki yuvanın gelişimindeki aksama ve buna bağlı olarak bacak uyluk kemiği başının bu yuva içerisindeki normal pozisyonu koruyamaması ve yuva dışarısında bulunması kalça çıkığı olarak değerlendirilir” dedi.


Kalça çıkığının Avrupa ülkelerinde yüzde 1’ler civarında olmasına rağmen Türkiye’de halen her 100 doğumdan 4’ünde rastlandığını ifade eden Opr. Dr. Berber, en büyük etkenin de genetik geçiş olduğunu kaydetti.


Özellikle birinci derecede yakınlarında kalça çıkığı öyküsü bulunan bebeklerde riskin fazla olduğuna dikkati çeken Berber, teşhisi sadece bir ultrason taramasıyla konulabilen, tedavisi ise yüzde 100’e yakın olan kalça çıkığının ilk 2 ayda teşhis edilmesi gerektiğini vurguladı.



Kundak kalça çıkığı sebebi


Opr. Dr. Bünyamin Berber, genetik geçişin yanı sıra, anne karnında suyun azalması, doğum kilosunun fazla olması, bebeğin doğum sırasında ters gelmesi ve çoğul gebelik gibi durumların kalça çıkığı nedenleri arasında sayılabileceğini bildirdi. Berber, kırsalda devam eden bebeği kundaklama gibi alışkanlıkların da kalça çıkığına yol açtığını vurguladı.


Bebekteki bazı omurga sorunlarının anne karnında tespit edilebildiğini belirten Berber, ancak kalça çıkığında bunun mümkün olmadığının unutulmamasını istedi.



Tedavi yöntemleri


Teşhis erken konulduğunda, kalça çıkığının bandaj ve alçıyla tedavi edilebilirken, ilk 2 aydan sonra aylarca alçılama, daha da ilerleyen dönemde ameliyatın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Berber, tedavi edilmediğinde ise ayak kısalığı ve topallama gibi kalıcı sakatlıkların söz konusu olduğunu ifade etti.


Kalça çıkığının kız çocuklarda daha fazla görüldüğünü belirten Berber, “Kırsalda çok sık duyarız, ’topal Ayşe’, ’topal Fatma’ gibi. İşte bunların büyük bir çoğunluğunun sebebi kalça çıkığıdır” diye konuştu.


Berber, ilk 2 aydan sonra süre geçtikte tedavi yöntemlerinin ağırlaştığını, bu nedenle özellikle ailesinde bu öykü bulunan bebeklerin USG taramasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Önce ahlakı egemen kılacağız"
    1. "Önce ahlakı egemen kılacağız"
    2. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    3. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    4. Avustralya'daki yangınlar
    5. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    6. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    8. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    9. Süleyman Soylu:CHP, İYİ Parti,..
    10. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    11. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, Dünya..
    12. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    13. İngiltere’de bir kişi HIV virüsünden..
    14. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    16. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    18. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    19. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    21. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    22. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    23. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    24. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    25. Sattıklarının parasını alamayınca..
    26. Chia tohumu nedir, nasıl kullanılır?
    27. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi
    28. Başkan Erdoğan: Bay Kemal İstanbul'u..
    29. Tok’tan iddialı projeler
    30. Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar