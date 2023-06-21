Her 10 çalışandan biri ‘gizli tatil’ yapıyor...

Çalışanlar için kaçamak yapmak eskisinden daha zor hale geldi. Bazı şirketler ofise dönüş politikaları konusunda çok daha katı davranıyor. İş yerinde yöneticilere haber vermeden tatile çıkmaksa eskisi kadar kolay değil.

CNBC’nin haberine göre araç kiralama şirketi Price Limo’nun 1010 çalışanla gerçekleştirdiği anket geçen yıl her 10 çalışandan yaklaşık birinin patronlarından gizli tatil yaptığını ortaya koydu. Çalışanların %27’si bu sayede ücretli izin günlerini kullanmak zorunda kalmadıklarını söyledi.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre birçok çalışan işverenlerden gelecek sorgulamaları savuşturmak için bu tür tatiller hakkında sesini çıkarmıyor. Verimliliklerinin düştüğü eleştirileriyle karşı karşıya kalmak istemeyen çalışanlar iş tatili kaçamaklarını saklıyor. Ancak gizli tatillerin saklanmasının farklı nedenleri de olabilir.

CNBC’nin konuyla ilgili haberinde çalışanlar neden gizli tatile gittiklerini açıklıyor. Haberdeki tüm çalışanlar tanınmalarının önlenmesi için tam adlarını yayınlamaktan kaçındı.

Şirket onayı ‘zorunluluğundan’ kaçınmak

Alicia adından Singapurlu bir çalışan işverenine haber vermeden birkaç seyahate çıktığını belirtiyor. Alicia, “Ofise gitmek zorunda olmadığım ve yöneticimle aynı bölgede bile olmadığı için benim için kolay bir şey" diyor

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Singapur’da bir teknoloji şirketinde çalışan Alicia firmasının 30 günlük uzaktan çalışma politikasına sahip olduğunu söyledi. Alicia izin için başvurmamasının sebebi olarak haftalarda sürebilecek başvuru ve onay alma zorunluluğundan kaçmak istemesini gösterdi.

Singapurlu çalışan Tayland’a yaptığı bir aylık gezinin şimdiye kadarki en gizli tatili olduğunu söyledi. Alicia işverenine izin vermediği için ücretli iznini yakmadığını ve başka geziler için ofisten uzakta olan zamanını uzattığını söyledi.

Alicia bugüne kadar seyahatlerinin hepsini Asya’da gerçekleştirmiş ve bu sayede toplantılara katılmak için benzer saat dilimlerinde kalabilmiş. Lokasyonunu saklamak için video aramalar sırasında arka planı bulanıklaştırdığını veya sanal arka plan kullandığını belirten Alicia istenmeyen sorulardan uzaklaşmak için konuşmalarını olabildiğince kısa tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Singapurlu çalışan "Açıkça yalan söylemeyi sevmiyorum ve sorular gelmediğinde bu olmayacak" dedi. Alicia, seyahate çıkmadan önce ofise gidiş sıklıklarını ve mesai sonrası iş arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı azalttığını bu sayede de kısa süreler için kaçabilmeyi mümkün kıldığını belirtiyor.

Ancak herkes Alicia kadar şanslı değil:

“Gizli tatil yapan ve işveren tarafından bir gün önce müşterileriyle yüz yüze görüşmesi çağrısı alan insanları tanıyorum. Acilen bilet ayırtmak zorunda kalmışlardı.”

Alicia işvereni tarafından yakalanmaktan korkmamasının bir nedeni olarak da yakın zamanda görevden istifa etmesi olduğunu söyledi:

“Bu ay bildirim süremi dolduruyorum. Eğer yakalanırsam bu benim için çok da önemli olmayacak.”

Ne seyahat etmesinin ne de istifa etmesinin iş ahlakını etkilemediğini belirten Alicia, “Günün sonunda hâlâ görevlerimi yerine getiriyorum” dedi.

İş arkadaşları konusundaki endişeler

Maryland'de yaşayan Ellie, geçen yıl Virginia'nın Shenandoah Vadisi'ne iki kez gizli seyahat yaptığını söyledi:

“İşverenim bu durumu umursamaz. Ancak ofis içerisindeki iş arkadaşlarımın kıskançlık göstermesini veya aynı kapasitede çalışmadığımı hissetmelerini istemiyorum.”

Dijital pazarlama alanındaki işi için haftada iki ila üç gün ofiste çalıştığını söyleyen Ellie gizli tatile çıktığı günlerde çarşamba günü işten sonra yola çıktığını ve haftanın geri kalanını uzaktan çalışarak geçirdiğini belirtiyor.

Alicia gibi Ellie de video konferans aramaları için arka plan filtrelerine güveniyor ve bir seyahat rezervasyonu yapmadan önce Wi-Fi ve cep telefonu servislerinin kontrol edilmesini öneriyor. Şimdiye kadar Ellie’nin çıktığı seyahatlerde başına gelen tek sorun internet bağlantısıyla ilgiliymiş.

Ellie, “Ben iyi bir kampçıyım ve açık havayı severim. Çalışma saatlerimden önce ve sonra doğada olabilirsem Wi-Fi da olduğu sürece her zaman daha mutlu olurum” dedi.

Şirketler karanlıkta kalıyor

Gizliden gizliye tatil yapmak bazı çalışanlar için işe yarıyor olabilir. Ancak dijital ödemeler platformu Relay Payments’ın İnsan Kaynakları Başkanı Amy Zimmerman çalışanların lokasyonları konusunda işverenleri karanlıkta bırakmasının ideal olmadığını söyledi.

Zimmerman, “Ekip üyelerinin seyahatleri hakkında dürüst olduğu ve bunu bir ‘gizli tatil’e dönüştürmediği bir ortamı teşvik etmek önemlidir” diyor. Yönetici aynı zamanda iş yapmaları için hareket alanı verilen çalışanların uzaktayken sağduyu kurallarına uymaları gerektiğini de söyledi:

Zimmerman, “Örneğin Zoom toplantısını havuz başında mayonuzla yapmanız iyi bir intiba bırakmayacaktır. Bu tip gezilerde çalışanlar önemli toplantıları kaçırır veya başkaları yerinizi doldurmak zorunda kalır. Seyahatiniz sırasında çalışmak yerine en iyisi ücretli izninizi kullanmaktır” ifadelerine yer verdi.

Singapur'daki bir halkla ilişkiler ajansında isimsiz kalmasını isteyen bir hesap yöneticisi, CNBC Travel'a yaptığı açıklamada, önceki işinde üstlerine haber vermeden ara sıra seyahat ettiğini söyledi. Çalışan yöneticilerin nadiren fiziksel toplantı yaptığını ve çoğunlukla evden çalışıldığını söyledi. Hesap yöneticisi toplantılar sırasında web kamerasını kapattığını ve konumunu maskelemek için hava durumu hakkında konuşmaktan kaçındığını söyledi.

Ancak çalışan artık bunu yapmasına gerek olmadığını belirtiyor. Zira yeni işvereninin saatlere riayet etmesin durumunda seyahatlere izin veren esnek bir çalışma politikasına sahip olduğunu söyledi.

İsmini vermek istemeyen çalışan "Neyse ki şu anki şirketimde, denizaşırı düzenlemeler üzerinden çalışmaya çok açığız. Birkaç meslektaşımın Malezya'da evleri var. Singapur ve Malezya arasında haftalık olarak seyahat ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

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