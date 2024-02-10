Hepsini satışa çıkardı! İteleme peşindeler… Yunanistan keriz avında

Kathimerini’ye göre; Yunan Hava Kuvvetleri, 18 adet Mirage 2000 EGM/BGM savaş uçağı için alıcı arıyor. Kuvvet, uzun süreli depolamadan kaynaklanan yıpranma ve aşınma belirtilerinden önce satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Öte yandan savaş uçaklarına, Hindistan ilgi gösteriyor.

1980’lerin sonunda satın alınan 18 adet Mirage, Rafale’nin gelişiyle birlikte Ocak 2022’de resmen emekliye ayrıldı. Yunan Hava Kuvvetleri’nin 332 Filosu’nun Mirage 2000’lerin mevcudiyetiyle ilgili yaşadığı sorunlar ve uçakların Rafale gelmeden çok önce lojistik sorunlar nedeniyle yere indirildiği biliniyor.

Bununla birlikte Hindistan, halihazırda 3 farklı filoda yaklaşık 50 adet Mirage-2000 savaş uçağına sahip. Yeni Delhi, elindeki Mirage-2000 savaş uçaklarını en az on yıl daha hizmette tutma niyetinde olduğu için Yunanistan’dan ikinci el Mirage 2000’leri satın almakla ilgilendiğini açıkladı. Atina, Hindistan ile savunma bağlarını daha da güçlendirmek istiyor ve hizmet dışı bırakılan Mirage uçaklarını satma kararının ekonomik olmaktan çok siyasi faydaları olması bekleniyor.

Ayrıca, Yunan Hava Kuvvetleri’nin 331 “Theseus” Filosunda hizmet veren daha genç Mirage 2000-5 savaş uçakları için de olası tüm senaryolar da masada. Pahalı olan lojistik destek tedarikleri ve gelişen teknoloji, Yunan Hava Kuvvetleri’ni Mirage 2000-5 uçaklarının geleceğini düşünmeye sevk ediyor.

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Yunanistan; F-16V, Rafale ve gelecekte tedarik edilmesi hedeflenen F-35 ile iletişimi sağlamak için bir Link-16 terminali kurma düşüncesinden, yüksek maliyetler ve projenin etkinliği konusundaki belirsizlik nedeniyle vazgeçti. Bu da Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki Fransız yağımı delta kanatların, yavaş yavaş ikincil bir role geçeceği ve F-16 Blok 30’lar gibi ağırlıklı olarak önleme görevlerini üstleneceği anlamına geliyor.

Kathimerini’ye göre; Yunan Hava Kuvvetleri’nde büyük destek gören düşüncelerden biri, 24 adet Mirage 2000-5’in hala operasyonel durumdayken, ilave Rafale alımını finanse etmek için satılması. Yunanistan bu yıl ek siparişteki 6 Rafale’i teslim alarak toplam Rafale sayısını 24’e çıkaracak. Kaynaklara göre; Yunanistan, 6 uçağın daha satın alınmasıyla her biri 15 savaş uçağından oluşan iki filo oluşturulabilir. Ancak aynı kaynaklar karar vermek için henüz çok erken olduğunu ve Mirage 2000-5’lerin Hava Kuvvetleri renklerinde uçmaya devam edeceğini açıklayarak tüm senaryoların masada olduğunu belirtti.

Kaynak: Kathimerini/ SavunmaSanayiST.com