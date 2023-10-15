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Siyaset Hepsini kovacak! Diktatör Kemal'den partililere tehdit
Siyaset

Hepsini kovacak! Diktatör Kemal'den partililere tehdit

Yeniakit Publisher
2023-10-15 17:18:00 - 2023-10-15 17:23:50
Hepsini kovacak! Diktatör Kemal'den partililere tehdit

Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' çağrısına kulak asmayarak koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilileri tehdit ederek kimlerin gönderileceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, partisinin kurultayda atacağı adımları anlattı.

Kılıçdaroğlu, delege sisteminin kaldırılacağını belirterek "Gelsinler üyeler seçsinler" dedi. CHP lideri fermuar sisteminde geçileceğini belirterek, "Bana göre cinsiyet kotası yüzde 50 olmalı" ifadelerini kullandı.

"Kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım"

Kılıçdaroğlu, kongre döneminde tartışmaların normal olduğunu belirtti ve "Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak zorundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlar tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum." diyerek partililere tehdit savurdu.

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