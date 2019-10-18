‘HEPSİEXPRESS’ ile market alışverişi kapıya gelecek

E-ticaret platformu Hepsiburada, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Türkiye organize perakende markası CarrefourSA ile iş birliği yaparak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi bir iş modeli için düğmeye bastı. Hepsiburada müşterileri, “Hepsiexpress” ismi verilen hizmet çerçevesinde CarrefourSA kalitesiyle A’dan Z’ye tüm market ihtiyaçlarını giderebilecek, siparişlerini gün içinde tercih ettikleri zaman diliminde teslim alabilecek.

“Hepsiexpress” ile bir evin günlük, haftalık veya aylık ihtiyacı olan geniş seçenekteki market alışverişi, CarrefourSA kalitesiyle gerçekleştirildikten sonra müşterilerin gün içinde seçtikleri zaman dilimine uygun olarak teslim edilecek.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Hepsiburada’nın müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli kendini yenilediğine vurgu yaparak, “Hepsiburada olarak yaptığımız yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye’de online alışverişin öncüsü olmaya devam ediyoruz. Amacımız; müşterilerimize aradıkları her şeyi evlerinin konforunda, kolaylıkla bulabilecekleri, uçtan uca eşsiz bir online satın alma deneyimi sunmayı sürdürmek. Fiziksel ve dijital dünyanın birbiriyle iç içe geçtiği günümüzde, tüketici alışkanlık ve eğilimlerini öngörerek; CarrefourSA’nın süpermarket alışverişlerinde en güçlü olduğu yaş meyve sebze, kalite, ürün çeşitliliği gibi avantajlarını bizim 20 senelik teknoloji, online alışveriş tecrübemiz, lojistik ve müşteri hizmetleri alanındaki gücümüzle birleştirdik. Türkiye’ye kazandırdığımız bu yeni modelle süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz” dedi.