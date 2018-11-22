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Hepsiburada'dan "Efsane Cuma"ya özel bin kişilik istihdam

Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci:- "Efsane Cuma vesilesiyle istihdamlarını sağladığımız öğrencilerimizin e-ticaretin mutfağında yetişmelerini ve e-ticarete yönelik tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz"

22 Kasım 2018 Perşembe 14:39
Hepsiburada'dan "Efsane Cuma"ya özel bin kişilik istihdam

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yarın gerçekleştirilecek "Efsane İndirim" kapsamında, 1.000 üniversite öğrencisini istihdam etti.

Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın gerçekleştirilecek Efsane İndirim için tüm hazırlıklarını tamamlayan Hepsiburada, üniversite gençlerine özel istihdam sağladı.

Hepsiburada, Efsane İndirim kapsamında işe alınan bin üniversite öğrencisinin de aralarında bulunduğu; çalışan ve iş ortaklarından oluşan 50 bin kişilik ekiple hem Türkiye ekonomisine hem de ailelerin bütçesine katkı sağlamaya hazır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, kampanya çerçevesinde bin kişilik öğrenci istihdamına imza attıklarını belirterek, "Efsane Cuma vesilesiyle istihdamlarını sağladığımız öğrencilerimizin e-ticaretin mutfağında yetişmelerini ve e-ticarete yönelik tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Bir yandan gençlerimiz için en gelecek vadeden sektörlerden birinde çalışma imkanı sağlarken, öte yandan da sektöre yetenekli ve kaliteli insan kaynağının kazandırılması için çalışıyoruz. Bu girişimimizle Türk ekonomisine ve istihdama katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

30'dan fazla kategori ve 17 milyon ürün çeşidiyle ayda 85 milyon ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada, bu seneki Efsane İndirim ile sadece 1 günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşarak hem ailelerin hem de Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Müşteriler, giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edip ev ekonomilerine katkıda bulunacak. Hepsiburada çalışanları ve iş ortaklarından oluşan ekip, tedarik sürecinden operasyonlara, pazarlamadan teknolojiye kadar uzanan süreçlerde müşterilere efsane bir gün yaşatmak için seferber olacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:39
  1. Efsane Cuma
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