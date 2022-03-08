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Ekonomi Hepsiburada'dan anlamlı çalışma
Ekonomi

Hepsiburada'dan anlamlı çalışma

E-ticaret platformu Hepsiburada, Youtube’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı ‘Hikâyeleriyle İlham Veren Kadınlar Burada’ video serisi yayınlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:41:00 -
Hepsiburada'dan anlamlı çalışma

Üç bölümden oluşan seride Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik’in başarılı bir sporcuyken karşılaştığı sağlık sorunlarının üstesinden gelerek çok sevdiği futbol kariyerini hala devam ettirmesine değiniliyor. Baba mesleğini bırakarak arıların büyülü dünyasına duyduğu merakla adım attığı bal yetiştiriciliğinde Apitherapy merkezi kurma planları yapan Derya Demircan’ın öyküsüne, Hepsijet’in Türkiye’nin dört bir yanına ürün taşıyan çalışanlarına, İsmigül Yalçıner’in futbolcu olma serüvenine yer veriliyor. ‘Hikâyeleriyle İlham Veren Kadınlar’ serisi Hepsiburada Youtube kanalında izleyicilerini bekliyor.

Hepsiburada ayrıca, 8 Mart gecesi Maximum Uniq Hall’da Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına yapılacak ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ etkinliğinin ana sponsoru olarak da kadınları ve genç kızları desteklemeye devam ediyor.

Etkinlik, ünlü isimleri bir araya getirecek. Geceden elde edilen tüm gelir, üniversiteli genç kadınların eğitimi için TOG burs fonuna aktarılacak. ‘Hikâyeleriyle İlham Veren Kadınlar’ serisine Hepsiburada Youtube kanalından ulaşmak mümkün.

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