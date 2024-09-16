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Ekonomi Hepsiburada, HepsiYürekten programıyla okula dönüşü dayanışmaya dönüştürdü
Ekonomi

Hepsiburada, HepsiYürekten programıyla okula dönüşü dayanışmaya dönüştürdü

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:27:00 -
Hepsiburada, HepsiYürekten programıyla okula dönüşü dayanışmaya dönüştürdü

Hepsiburada, HepsiYürekten kapsamındaki 100'den fazla STK'nın 50 milyon lira gelir elde etmesine imkan sağladı.

Hepsiburada, HepsiYürekten programıyla STK'lara verdiği desteği büyütmeye devam ediyor. Şirket, müşterilerini HepsiYürekten sayfasını ziyaret edip çocukların eğitime erişimi için çalışan STK'lara destek olmaya çağırıyor.

Gerek sosyo-ekonomik nedenlerle gerek özel ihtiyaçlar nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan ailelerin ve çocukların yeni eğitim dönemine eksiksiz ve mutlu başlamaları için herkes bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediliyor.

Müşteriler, HepsiYürekten programındaki STK'ların ürünlerinden ya da dijital destek kartlarından satın alarak dayanışmaya katılabiliyor. Hepsiburada, bugüne kadar HepsiYürekten kapsamındaki 100'den fazla STK'nın 50 milyon lira gelir elde etmesini sağladı.

HepsiYürekten programı kapsamında, Bilim Kahramanları Derneği, Buradayız Dükkan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Çocuklar Gülsün Diye, Çocuk Eğitim Derneği, Hayata Destek Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), OBİDEV (Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı), Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Eğitim Vakfı (TEGV), Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), TOHUM Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) ve UNICEF gibi pek çok STK farklı meblağlardaki dijital destek kartlarını ve ürünlerini satma fırsatı buluyor.

Hepsiburada, teknolojinin ve e-ticaretin gücünü kullanarak HepsiYürekten'le, STK'ların erişimlerini ve gelirlerini artırmaları için e-ticaret yapmalarını kolaylaştıran avantajlar sunuyor. HepsiYürekten programı kapsamında STK'lara sadece yüzde 1+KDV komisyonla satış yapma fırsatı sunarken diğer yandan ücretsiz kargo, 500 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekimi, 3 bin lira değerinde HepsiAd reklam bakiyesi, ücretsiz entegrasyon ve indirimli ön muhasebe destekleri sağlıyor. STK'lar ürünlerinin yanı sıra dijital destek kartlarını da Hepsiburada üzerinden avantajlı koşullarla geniş kesimlere ulaştırabiliyor.

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