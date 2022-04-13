  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hepsiburada BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı
Ekonomi

Hepsiburada BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

E-ticaret firması Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 23:44:00 -
Hepsiburada BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Firma, Global Compact Türkiye 10’uncu Genel Kurul Toplantısı’nın ardından yapılan imza töreniyle platforma dahil olduğunu açıkladı. Hepsiburada CMO’su Ender Özgün, UN Global Compact’e katılmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları belirtti: “Kurulduğumuz günden bu yana her zaman sosyal sorumluluk konusunda fark oluşturmayı hedefledik. Bir yandan Türkiye’de sürdürülebilirliğe öncülük etmek için çalışırken bir yandan da Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin diğer üyeleriyle aynı sosyal sorumluluk hedeflerine yönelik adımlar atmayı, onlardan bu alanda yeni şeyler öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz. Sorumluluk bilinci üst seviyede bir şirket olarak Türkiye’nin Hepsiburada’sı, teknolojinin gücünü yapıcı şekilde kullanmaya; çevreyi ve sosyal konuları kapsayan küresel sorumluluklarını daha da ileriye taşımaya bundan sonra da devam edecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay