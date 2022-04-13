Hepsiburada BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Firma, Global Compact Türkiye 10’uncu Genel Kurul Toplantısı’nın ardından yapılan imza töreniyle platforma dahil olduğunu açıkladı. Hepsiburada CMO’su Ender Özgün, UN Global Compact’e katılmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları belirtti: “Kurulduğumuz günden bu yana her zaman sosyal sorumluluk konusunda fark oluşturmayı hedefledik. Bir yandan Türkiye’de sürdürülebilirliğe öncülük etmek için çalışırken bir yandan da Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin diğer üyeleriyle aynı sosyal sorumluluk hedeflerine yönelik adımlar atmayı, onlardan bu alanda yeni şeyler öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz. Sorumluluk bilinci üst seviyede bir şirket olarak Türkiye’nin Hepsiburada’sı, teknolojinin gücünü yapıcı şekilde kullanmaya; çevreyi ve sosyal konuları kapsayan küresel sorumluluklarını daha da ileriye taşımaya bundan sonra da devam edecek.”