Hepsiburada bir yıl içinde 100 bin KOBİ’yi e-ticarete taşımayı hedefliyor

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, şirketlerinin KOBİ’ler için uçtan uca dijitalleşme desteği sağlayarak, yerli üreticilerin ve KOBİ’lerin ürünlerini Türkiye ve dünya ile buluşturduğunu belirtti. Özgün, “Hepsiburada İş Ortağım portalındaki dönüşüm sayesinde, e-ticarete başlamak isteyen bir işletmenin 3 saat içerisinde ilk satışını yapabilmesine olanak sağlayacağız. Bu sayede önümüzdeki bir yıl içinde 100 bin işletmeyi e-ticarete taşımayı hedefliyoruz. Hepsiburada olarak amacımız ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek. Sahip olduğumuz teknolojik yetkinlikleri ve 25 seneye yakın tecrübeyi Türkiye’nin KOBİ’lerini dijitale taşımak için kullanmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

5 milyon kişinin istihdamına katkı

Hepsiburada ekosistemiyle bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaretle tanıştırdıklarını ve 5 milyon kişinin istihdamına katkı sağladıklarını aktaran Özgün, şunları kaydetti: “Hepsiburada olarak, lojistik, reklam ve finansal teknoloji çözümlerinin yanı sıra Hepsiburada İş Ortağım platformu ile KOBİ’lerin e-ticarete giriş bariyerlerini ortadan kaldırmayı ve e-ticaretteki başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Anahtar teslimi çözümlerimizle Türkiye’nin KOBİ’lerini e-ticaretle tanıştırıyor, onları büyütüyor ve isterlerse e-ihracatla yurt dışına taşıyoruz.”

Satışların yüzde 68’i iş ortaklarımızdan geliyor

Özgün, Hepsiburada’nın ilk çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine oranla sipariş adedinde yüzde 22, toplam satış hacminde yüzde 138 büyüdüğünü ve satışların yüzde 68’inin pazar yerinden geldiğini vurguladı. Tüm KOBİ’lerin Dünya KOBİ Günü’nü kutlayan Özgün, işlerini büyütmek isteyen işletmelerin en önemli ihtiyacının doğru kitleye erişim olduğunu, yapay zekaya dayalı reklam çözümleri geliştiren “HepsiAds” ile iş ortaklarına dijital pazarlama stratejileri sunduklarını, farklı medya kanallarında reklam çözümleriyle KOBİ’lerin geniş bir pazarlama yelpazesine erişimini sağladıklarını, ürün ve mağaza görünürlüğünü artırdıklarını ifade etti.

Yeni girişimcilere destek

Hepsiburada, nisan ayında başlattığı programla, İş Ortağım platformuna katılan satıcılara yüzde 60’a varan komisyon indirimleri, 1000 TL HepsiAds reklam bakiyesi ve 29.99 TL’den başlayan avantajlı kargo fiyatları sunuyor. Satıcılar 5 bin TL değerinde alışveriş kuponu kazanarak rekabet güçlerini artırabiliyor. Bugüne kadar Hepsiglobal ile 10 bin işletmeyi e-ihracata açan Hepsiburada, özellikle kadın girişimciler için özel bir program yürüterek, kadınların ekonomideki yerini güçlendirmeyi de hedefliyor.

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