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Hepsi midesinden çıktı: Tam 198 gram!

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının midesinden 198 gram uyuşturucu çıktı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:56
Hepsi midesinden çıktı: Tam 198 gram!

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kahramanlar Caddesi'nde  durumundan şüphelenerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapmak istediği  kişinin parktaki bir ağacın altında kıvranmaya başlaması üzerine durum sağlık  ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri, İran uyruklu Y.S'nin (27) madde bağımlısı olabileceği  ihtimaline karşı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini de olay  yerine çağırdı.

Zanlının hastanede röntgen filmi çekilerek yapılan kontrollerinde,  midesinde uyuşturucu taşıdığı anlaşıldı. Zanlının midesinden istifra yoluyla ve dışkısından siyah elektrik  bandına sarılmış kapsül halinde metamfetamin maddesi çıktı.

Toplam 198 gram ağırlığında uyuşturucuyu midesinde sakladığı  belirlenen zanlı, gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne  götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S, çıkarıldığı mahkemece  tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 19:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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