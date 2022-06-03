"Hepsi gebersin" demişti! Yıldız Tilbe hakkında karar çıktı
Sanatçı Yıldız Tilbe hakkında mahkeme kararı çıktı! Geçtiğimiz aylarda sokak hayvanlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılan ünlü sanatçı hakkında mahkemeden takipsizlik kararı çıktı!
Sanatçı Yıldız Tilbe hakkında mahkeme kararı çıktı! Geçtiğimiz aylarda sokak hayvanlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılan ünlü sanatçı hakkında mahkemeden takipsizlik kararı çıktı.
Geçtiğimiz mart ayında sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili "Saldıran köpek gruplarına, bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin" şeklinde paylaşım yapmıştı..
"Suç işlemeye tahrik"
Tilbe'nin yaptığı bu paylaşım sonrası, hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Ünlü sanatçı, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Her şey 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuğun sokak köpekleri tarafından parçalanmış cansız bedenini sosyal medyada gördüğüm an başladı. İnsan ve özellikle çocuk hayatının son derece kıymetli olduğu düşüncesindeyim. O yoğun duygularla paylaşımda bulundum, kesinlikle hayvan düşmanı değilim."
Mahkemeden takipsizlik kararı çıktı
Soruşturmayı inceleyen savcılık, suçun yasal unsurlar oluşturmaması nedeniyle " Takipsizlik kararı" verildi. Savcılığın verdiği takipsizlik kararında ünlü sanatçı Tilbe'nin, suç işlemeye tahrik kastı ve iradesiyle "hareket etmediğini belirtti.