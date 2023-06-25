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Yaşam

Hepsi dolup taştı Bu “ekmek yiyemiyorsan pasta ye”haberidir

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:34:00 -
Hepsi dolup taştı Bu "ekmek yiyemiyorsan pasta ye"haberidir

Bu yaz tatile çıkmak isteyenler otellerde yer bulamayınca çadır kamplarına yöneldi. Çadır ve karavan kamplarının son dönemde revaçta olması kamp yerlerini yüzde 100 doluluğa ulaştırdı.

Bu yıl Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, otel ve kiralık evlerin doluluğundan dert yanan tatilciler çareyi çadır ve karavan kamp yapmakta buldu.

Daha düşük bütçeyle uzun süre tatili amaçlayanlar rezervasyonlarda yoğunluğa neden oldu.

Kamp işleten Nesrin Davarcıoğlu, “Bayram tatiliyle birlikte sezona başlamış olacağız. Bayram için talep çok yüksek. 15 gündür telefonumuz susmuyor. Daha ekonomik olduğu için kamp alanları revaçta” dedi.

ÇADIR TATİLİNDE GÜNLÜK KİŞİ BAŞI 250 TL

İzmir’in Gümüldür ilçesinde çadır kiralama günlük kişi başı ortalama 250 TL, karavan 400 TL, Foça’da çadır kiralama 200 TL iken karavan ise 4 kişiye kadar 400 TL olarak belirlendi.

Seferihisar’da çadır kampı 200, karavan 400 TL iken, bayram nedeniyle çoğu kamp alanının yüzde 100 doluluğa ulaştığı Dikili Bademli’de çadır ücreti kişi başı 250 TL olarak açıklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de ise çadır kampı günlük kişi başı 250 TL, karavan 700 TL.

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