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Gündem Hepsi denize atılmıştı! Dalgalar iade etti
Gündem

Hepsi denize atılmıştı! Dalgalar iade etti

Karadeniz’de birkaç gündür oluşan aşırı dalgalar, denize atılan çöpleri geri verirken dalgaların getirdiği çöpler sahilde çirkin görüntü oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:27:00 -
Hepsi denize atılmıştı! Dalgalar iade etti

Bazı vatandaşlar çöplere aldırmadan sabah sporunu yapmaya devam ederken bazıları da sahile çıkan ağaç kütüklerini sırtlayıp evlerine getirdi. 

Trabzon’un en önemli yürüyüş yerlerinden olan Faroz-Beşirli arasında yer alan sahil kısmında birkaç gündür oluşan aşırı dalgaların getirdiği çöpler çirkin görüntü oluştururken, vatandaşlar da bu durumdan oldukça rahatsız.

Vatandaşlar, “Denize atılan çöpleri deniz mutlaka bir gün geri verir” sözünü doğrularken çöplerin denize değil çöp kutularına atılmasını istediler.

Saban sporu için Faroz sahilindeki yürüyüş yoluna gelen İsmail Şişik, “Sahildeki pisliği görüyorsunuz biz de burada spor yapıyoruz. Bir an önce buranın temizlenmesini bekliyoruz. Sonuçta bunlar bizim denize attığımız çöpler. Deniz muhakkak senin attığını sana geri verir. Bugün vermezse yarın verir. Onun için çöplerimizi denize değil çöp kutularına atmalarını rica ediyoruz” dedi.

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