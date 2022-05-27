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Siyaset Hepsi burada: Zemzem, rakı ve hurma ittifakı!
Siyaset

Hepsi burada: Zemzem, rakı ve hurma ittifakı!

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, 6'lı ittifak masasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 21:31:00 - 2022-05-27 22:06:07

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde Gazeteci Fatih Uğurlu, 6'lı ittifak masasını; "Zemzem, hurma ve rakı ittifakı." sözleri ile tanımlayarak birbirinden farklı görüşteki siyasi partilerin Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile birleştiğini söyledi.

'Bütün kazanımlarımızı kaybederiz!'

Uğurlu, 6'lı ittifakın seçimi kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önü açılan ibadet özgürlüğü başta olmak üzere, AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının birer birer kaybedileceğini ifade etti.

HDP ile ittifak etmekten çekinmeyen İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Uğurlu, "Bu nasıl milliyetçilik?" diye sordu.

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