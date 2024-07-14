Hepsi birbirini satıyor! FETÖ firarisi Ahmet Dönmez teröristbaşı Fethullah Gülen'i hedef aldı

FETÖ'cü hainler birbirlerini satmak konusunda yarışa girdi.

FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin Başbakanlık muhabiri Ahmet Dönmez, Serbestiyet'e açıklamada bulundu.

Ahmet Dönmez, teröristbaşı Gülen'i hedefe koydu.

Fethullah Gülen'in FETÖ'cülere ihanet ettiğini söyleyen Dönmez şöyle konuştu:

Gülen’in mahrem tarafındaki yapılanların büyük bir kısmından haberi vardı, onayı da vardı. Adil Öksüz'ün kim olduğunu bilmemesi söz konusu bile olamaz. Gülen konuşmalıydı. Davasına sahip çıkmış ve sadece bundan dolayı çok ağır bedeller ödemiş olan insanlara bir borcu vardı. Ve bu borcu yerine getirmedi. Onların başına gelenleri bilme hakkına saygı göstermedi. Bu insanların bilme haklarını elinden aldı. Onlara çok büyük bir kötülük yaptı. Fethullah Gülen'in bu insanlara gerçekten bir borcu vardı ve bu borcu ödemeden giderse bence onlara ihanet etmiş olacak.

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