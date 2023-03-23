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Oruç Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! İftardan sonra tatlı, meyve yenir mi?
Oruç

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! İftardan sonra tatlı, meyve yenir mi?

Yeniakit Publisher
2023-03-23 16:19:00 - 2023-03-23 16:28:03
Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! İftardan sonra tatlı, meyve yenir mi?

İftar sofraları hazırlanırken tatlılara da geniş bir yer ayırılıyor. Peki, sağlıklı beslenle adına iftarın hemen ardından tatlı yenir mi? İftardan kaç saat sonra meyve yenebilir?

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Diyetisyeni Şule Yavuz Demir, Ramazan ayı öncesinde vatandaşlara “Ramazanda Sağlıklı Beslenme” konulu seminer verdi. Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezinde düzenlenen seminerde Diyetisyen Demir, Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken sofra sırlarını katılımcılarla paylaştı. Demir, “Ramazan ayında uzun süren bir açlığın ardından kurulan sofralar çoğu zaman gereğinden fazla yemek çeşidi içermektedir. Oysa iftar öğününün de diğer günlerdeki akşam yemeklerinden farklı olmaması gerekir. Sağlıklı ve israftan uzak bir beslenme şekli uygulanması çok önemlidir” dedi.

“Sahur atlanmaması gereken en önemli öğün”

“Ramazan ayı boyunca mutlaka sahur öğünü yapılmalıdır” diyen Diyetisyen Şule Yavuz Demir, “Sahur öğünü olmadan tutulan oruç süresince metabolizma kıtlık korkusu yaşar ve tembelleşir. Kan şekeri çok fazla düşer. Sahurda az yağlı kahvaltılık besinler ve salatalar tercih edilmeli, yanında yoğurt veya süt bol tarçınlı olarak tüketilmelidir. Hafif sebze yemekleri, tam buğday ekmeği, yoğurt ve kuru meyveden oluşan bir menü de kullanılabilir. Bağırsak tembelliği sıklıkla yaşanan bir sorun olduğu için sahurda mutlaka kuru kayısı, kuru incir, kuru erik gibi gaz yapmayan ve aynı zamanda bağırsak çalıştıran meyveler tüketilmelidir” diye konuştu.

“İftarda aceleci olmayın”

İftarda dikkat edilmesi gereken konulardan da bahseden Demir, “İftarda kan şekerimiz iyice düşük olacağından onu normale getirmek için kuru meyve; tansiyonu dengelemek için de zeytin tüketilip üzerine sıcak bir çorba yavaş yavaş içilmelidir. Sonrasında ara verilmesi önerilir. Beynimize tokluk hissinin gitmesi ve kan şekerinin ani yükselip düşmesinin engellenmesi için bu arayı vermek çok önemlidir” şeklinde konuştu.
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“Meyve ve tatlı için 2 saat ara verin”

“Meyve veya tatlı tüketimi iftardan 2 saat sonra yapılmalı” uyarısında bulunan Demir, tatlı olarak da sütlü tatlıların tercih edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. İftar sonrası yapılacak yürüyüşlerin hem sindirim hem de enerji dengesi için faydalı olacağını belirten Demir, “Beyaz ekmek, pide yerine özellikle sahurda tam buğday ekmeği tercih edilmeli. Her iki öğünde de pişirme tekniğimiz sebze ve etler için ızgara veya fırınlama yöntemi gibi az yağlı yöntemler olmalıdır. Protein alımı tokluk hissi vermesi sebebiyle önemli olduğundan; et tüketilmediği zaman yerine az yağlı peynir, yumurta, yoğurt ve kuru baklagiller mutlaka koyulmalıdır” ifadelerini kullandı.

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