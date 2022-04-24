Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, ABD'de yayın yapan sağlık haber sitesi Stat'a verdiği demeçte, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini vurgulayarak, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur" dedi. Peki, hepatit nedir belirtileri nelerdir tedavisi var mı?

Hepatit nedir? Gizemli hepatit virüsü belirtileri nedir?

Söz konusu virüsün genellikle çocuklarda görüldüğü ifade ediliyor. Söz konusu çocuklarda sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetinin bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirdiği ifade ediliyor.

Gizemli hepatitle ilgili yeterli bilgi henüz mevcut değil. Şimdiye kadar bu hastalığın tedavisine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalığa yönelik yeni açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Hepatit ne? Hepatit nasıl bulaşıyor?

Şimdiye kadar Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit E ve Hepatit E hastalıkları biliniyordu.

Hepatit A nedir nasıl bulaşır?

Hepatit A hastalığı, Hepatit A virüsünün bulaşması sonucu ortaya çıkan bir karaciğer enfeksiyonudur. Hastalık çoğunlukla dışkı ile kirlenmiş, hastalık etkeni içeren su ve gıda tüketiminden kaynaklanır. Yemek hazırlayan ve gıda sektöründe çalışan kişilerin temizlik önlemlerine dikkat etmemesi, kanalizasyon suları ile kirlenmiş besinlerin çiğ ya da az pişmiş olarak yenilmesi en sık bulaşma yollarıdır. Bunun dışında yanında bir diğer bulaş yolu da eşcinsel/biseksüel cinsel ilişkidir. Hijyenik şartların kötü olduğu ülkelerde sıktır.

Hepatit B nedir nasıl bulaşır belirtileri neler?

Hepatit B hastalığı, hepatit B virüsünün neden olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır. En yaygın bulaşma yolları;

Kontrol edilmemiş kan nakli ya da kan ürünlerinin kullanımı

Sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş müdahaleleri

Anneden bebeğe doğum sırasında

Kullanılmış enjektör paylaşımı

Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı

Sterilize edilmemiş araçlarla dövme ya da vücut takılarının uygulanması

Güvenli olmayan cinsel ilişki ile bulaşabilir.

Hepatit B belirtileri;

Hastalık belirti ve bulguları, erişkinlerde bebekler veya çocuklardan daha sık meydana gelir. Yetişkinlerin yaklaşık % 50’sinde hastalık etkeni olan virüsle temas ettikten 45-160 gün (ortalama, 120 gün) sonra belirtiler görülebilir. İyileşme döneminde,sarılık, iştahsızlık ve diğer belirtiler kaybolur ise de halsizlik ve yorgunluk, haftalar ya da aylarca sürebilir.

Halsizlik, yorgunluk

İştahsızlık

Bulantı, kusma

Karın ağrısı

Ateş

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları, artrit

Deri döküntüleri

Koyu renkli idrar

Gözlerde ve ciltte sararma

Hepatit C nedir nasıl bulaşır?

Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hücresinin hasarına ve tahribine yol açan karaciğer iltihabıdır. Enfekte kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile geçiş, Enfekte donörden (vericiden) doku veya organ nakli ile geçiş, damar içi uyuşturucu kullanımı sırasında enjektör paylaşımıyla geçiş, enfekte cihaz ve güvensiz enjeksiyon yolu ile geçiş, dövme, piercing gibi kozmetik amaçlı vücut delici işlemlerin steril olmayan koşullarda yapılması, mukozadaki açıklıktan (yara, çizik vs) geçiş, gebelikte anneden bebeğe geçiş (<%5), cinsel yolla geçiş (tartışmalı olmakla birlikte birçok çalışmada düşük oranda da olsa geçiş riski olabileceği gösterilmiştir)

Hastalık kalıtsal değildir. Kuluçka dönemi ortalama 2 hafta ile 6 ay arasındadır. Hastalığın büyük çoğunluğu belirtisiz seyreder. Belirtiler; iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı nadir olarak da sarılıktır. Hastaların çoğunda, siroza ve/veya karaciğer kanserine neden olabilecek uzun süreli kronik

Hepatit D nedir nasıl bulaşır?

Delta hepatiti olarak da bilinen Hepatit D’nin etkeni ise defektif bir virus olan Hepatit Delta Virüsü (HDV)’dür. HDV’nin çoğalabilmesi için HBV’ye gereksinimi vardır.

Halsizlik, bitkinlik, sarılık , eklem ağrısı görülmektedir.

Perkütan yolla (iv ilaç bağımlılarında) ve kan ve faktör transfüzyonu ile bulaşmaktadır. Homo ve biseksüel yolla (rektal travma) ve maternal –neonatal bulaş riski ise düşüktür.

Hepatit E nedir, nasıl bulaşır?

Hepatit E virüsünün neden olduğu karaciğer hücresinin hasarına ve tahribine yol açan iltihabi karaciğer hastalığıdır. Hastalığın etkeni Hepatit E virüsüdür.

Hepatit E virüsü dışkının bulaştığı yiyecek, içecekler ve kirli ellerle virüsün ağızdan alınması ile bulaşır. Genellikle kirli sularla yayılır, ancak, pişmemiş veya az pişmiş hayvansal ürünlerin yenilmesiyle de (domuz, yaban domuzu, geyik gibi enfekte hayvanların ürünleriyle, çiğ veya az pişmiş deniz ürünleriyle) bulaşabilir. Salgınlar, suya kanalizasyon karışması sonucu ya da uygun temizlik ve arıtma koşulları sağlanamayan yerleşim yerlerinde kirlenmiş su ile gerçekleşir. Hijyenik şartların kötü olduğu ülkelerde Hepatit E taşıyıcılık oranı yüksektir.

Nadiren kan nakli yoluyla da bulaşma tanımlanmıştır.