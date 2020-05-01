Sinsi ve korkunç bir hastalık olan Hepatit C, kısa zamanda karaciğeri yıkıma uğratır ve belirtileri farkedilemeycek ölçüde azdır. Aile fertlerinin birisinde bile hepatit mikrobu taşıyan herkes en geç 6 ayda bir hepatitle ilgili muayene yaptırmalıdır. İşte detaylar...

En sık bulaşan hepatitler arasında

Hepatit C, virüslerle bulaşan hepatitler arasında kan yolu ile en sık bulaşan tiptir. Bu sebeple özellikle kan nakli ve kan ürünleri ile edinildiğinin bilinmesi oldukça önemlidir.

Belirtiler çoğu zaman algılanmıyor

Hastalık çoğu zaman akut (aniden ve kısa sürede) başlar. Hafif ve orta derecede geçirilen bir takım belirtiler kişi tarafından çoğu zaman algılanmaz. Bu arada karaciğer enzimlerinde hafif yükselme ile giden bir kan tablosu hakimdir. Akut dönemde hastalığı geçiren kişilerin yaklaşık % 85'inde hastalık kronik hepatite doğru gider. Bu oldukça yüksek bir rakamdır. Ve dahada önemlisi bu hastaların % 20 sinde siroz denilen (siroz = Kronik yaygın ve ilerleyici karaciğer iltihabı) tablo ortaya çıkar.



Çocuklarda belirtisiz olarak seyrediyor

Hepatit C belirtileri hafif olarak algılanabilir ya da farkında olmadan geçirilebilir. Genel olarak küçük çocuklarda belirtisiz seyreder. Ancak daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde bazı belirtiler görülür. Yine de bu belirtiler çoğu zaman kişiler tarafından farkedilebilecek kadar belirgin değildir. Bu nedenle Hepatit C yaygın, sinsi ve öldürücü bir hastalıktır.

İşte Hepatit C hastalığının belirtileri...

- Hailsizlik ve kaslarda zayıflık hissi

- Baş ağrısı

- Karın ağrısı (Bu ağrı karaciğer bölgesinin hemen üzerindeki bölgede hissedilir)

- Bulantı

- Koyu renkte idrar (kola rengi)

- Kilo kaybı

- Yağlı yiyeceklerden tiksinme

- Nadiren sarılık

- Eklem ağrıları