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Dünya Hepatit A vakalarında artış!
Dünya

Hepatit A vakalarında artış!

Yeniakit Publisher
2023-08-27 09:15:00 -
Hepatit A vakalarında artış!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hepatit A vakalarının sayısının 2023'ün başından bu yana keskin bir şekilde arttığına dikkat çekti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hepatit A vakalarının sayısının 2023'ün başından bu yana keskin bir şekilde arttığına dikkat çekti.

Bakanlık, Lübnan'da şu ana kadar yaklaşık 1.785 vakanın tespit edildiğini, bunların 204'ünün doğu Lübnan'daki Baalbek bölgesinde olduğunu bildirdi.

Baalbek bölgesinin yanı sıra Trablus, Akkar, Minyeh-Danniyeh'de de vakalarda artış görüldüğü, analizler için bölgelerden su örnekleri toplandı.

Bakanlık, enfeksiyonu önlemek için uygun sanitasyon ve kişisel hijyen çağrısında bulundu.

Ülkede, 2022 yılında yaklaşık 600 Hepatit A vakası görülmüştü. (İLKHA)
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