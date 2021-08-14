Hep aynı terane! Tunç da uyanık Ekrem'in taktiğine sarıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin önünde 'takoz' olma vazifesine tam gaz devam ediyor.

Bunu da yalan ve iftiralardan oluşan algı operasyonlarıyla yapıyor. Besledikleri sözde gazeteci görünümlü fondaşlar da algı operasyonlarında görev yapan birer piyon rolü üstleniyor.

Milletin derdine derman olacak işler yapmak yerine hizmetleri hedef alan CHP'li isimler, her gün ayrı bir skandalla gündemi meşgul ediyor.

'Halkçı' ayaklarıyla şatolardan aşağısına tamah etmeyen CHP'li belediye başkanları seçim öncesi "yaparız, ederiz" diyerek şov yapmışlardı.

Tunç da uyanık Ekrem'in taktiğine sarıldı

İzmir'e elle tutulur gözle görülür bir katkı vermeyen Tunç Soyer, hastane yolunu "Bütçemiz yok" yalanıyla yapmayıp Haliç'in ortasına eşiyle tenis oynamak için kort inşa ettiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taktiğine sarıldı.

Dünya Bankası’ndan 340 milyon dolarlık kredi aldığını söyleyen Soyer, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katıldığını öne sürdü.

Madem öyle niye böyle!

Aklınca hükümetin kendilerine engel olduğu algısını yapmayan Soyer'i 8 Mart 2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama ele verdi.

O açıklamada belediyenin 1 milyar 70 milyon euroluk bütçesine Hazine ve Maliye Bakanlığından onay verildiği ve Tunç Soyer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği ifade edildi.