  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hep aynı taktik! Şimdi de ekmek zammının taşlarını döşüyorlar
Ekonomi

Hep aynı taktik! Şimdi de ekmek zammının taşlarını döşüyorlar

İstanbul’da henüz ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değilken, bir takım odaklar İstanbul Fırıncılar Odası’nı kullanıp medyada zam haberleri yaptırarak zammın taşlarını döşemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 14:39:00 - 2021-10-21 15:10:29
Hep aynı taktik! Şimdi de ekmek zammının taşlarını döşüyorlar

Benzin, elektrik ve doğalgaz zamlarının taşlarını önceden döşeyerek zam önce zam haberleri yapan odaklar şimdi de ekmek zammı için ortaya çıktı.

Tüm ülkelerde koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanmaları bahane ederek Türkiye'nin battığı, bittiği, iflas ettiği algısı oluşturmaya kalkışan felaket tellalları, zam haberi görmekten korkan halkı kaşımaya çalışıyor.

Son olarak İstanbul’da henüz ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değilken, bir takım odaklar İstanbul Fırıncılar Odası’nı kullanıp medyada zam haberleri yaptırarak zammın taşlarını döşemeye başladı.

Haberlerde, İstanbul Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatlarına zam istediği ve ekmeklerin bundan sonra 2,5 TL'den satılacağı ileri sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bozok

Şeytanın askerleri boş durmuyor, biz Hakçıların da çalışmamız şarttır.
  • Yanıtla

Ömer FD

Ekmek zaten 2,5 lira! Bulgurlu Mahallesi Üsküdar gelin bakın! Haber yapın!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Kılıçdaroğlu'nun dosyası var' diyen Mine Kırıkkanat, Ekrem İmamoğlu bombasını patlattı!
Gündem

'Kılıçdaroğlu'nun dosyası var' diyen Mine Kırıkkanat, Ekrem İmamoğlu bombasını patlattı!

"Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var." diyen Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarb..
4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!
Gündem

4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilen 15 Mossad ajanı yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Kütahyalı fırıldak Ertuğrul Özkök'ün avukatı oldu
Medya

Kütahyalı fırıldak Ertuğrul Özkök'ün avukatı oldu

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün koronavirüse yakalandığını duyuran Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın Diyar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay