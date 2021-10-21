Hep aynı taktik! Şimdi de ekmek zammının taşlarını döşüyorlar

Benzin, elektrik ve doğalgaz zamlarının taşlarını önceden döşeyerek zam önce zam haberleri yapan odaklar şimdi de ekmek zammı için ortaya çıktı.

Tüm ülkelerde koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanmaları bahane ederek Türkiye'nin battığı, bittiği, iflas ettiği algısı oluşturmaya kalkışan felaket tellalları, zam haberi görmekten korkan halkı kaşımaya çalışıyor.

Son olarak İstanbul’da henüz ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değilken, bir takım odaklar İstanbul Fırıncılar Odası’nı kullanıp medyada zam haberleri yaptırarak zammın taşlarını döşemeye başladı.

Haberlerde, İstanbul Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatlarına zam istediği ve ekmeklerin bundan sonra 2,5 TL'den satılacağı ileri sürüldü.