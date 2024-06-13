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Gündem Hep aynı taktik! Gezi, Tahir Elçi, Sinan Ateş!
Gündem

Hep aynı taktik! Gezi, Tahir Elçi, Sinan Ateş!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 10:16:00 -
Hep aynı taktik! Gezi, Tahir Elçi, Sinan Ateş!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hep aynı taktik! Gezi, Tahir Elçi, Sinan Ateş!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Gezi isyanında aynı taktik..

Tahir Elçi cinayetinde aynı taktik.

Sinan Ateş cinayetinde aynı taktik..

Bunların hepsi aktüel olanlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aktüel olmayanlar, bugünlerde gündemde olmayan derin olaylar.. Baktığınızda, onlarda da hep aynı taktiği görüyorsunuz..

Kendileri vuruyorlar.. Vurdurtuyorlar. “Mecbur bırakıldığımız eylem şekli idi” deyip, kendi teröristlerini aklayıp, paklıyorlar..

Ama kendilerine, hatta kendilerini de geçtik, artık zıt kardeşlerine yönelik bir küçük olayda, kafaları karıştırıp, hedef tahtasına koyduklarını linç etmeye kalkıyorlar..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’yi ziyarete gidiyor.

CHP Genel Başkanı’nın odasında, Gezi isyanı sırasında ölen 8 kişinin çizimi var.. Kendi içlerinden kaldırmak gelmese de.. Nezaketen de olsa.. “Biz katılmıyoruz ama, bu konuda kesinleşmiş mahkeme kararları var” gerekçesine dayalı olarak da olsa..

Gezi olayları hükümeti devirmeye teşebbüs olarak nitelendirildiği ve o tarihte de hükümetin başında Tayyip Erdoğan olduğu ve onu devirmek için Gezi isyanı başlatıldığı için, kendilerine ziyarete gelen kişiye ev sahipliğinin hatırına, Gezi isyanına katılan kişilerin çizimini duvardan kaldıracaklarına..

İnadına inadına..

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