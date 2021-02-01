Hep aynı hava! Rumeli Mahallesi'nden provokatörlere 'tencere tava' desteği
Rumeli Hisarüstü Mahallesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatörlere organize bir destek geldi. Mahalledeki bazı evlerde tencere tavalı gösteri gerçekleştirildi.
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğündeki atamanın ardından başlayan eylemde provokatörlerden yeni bir girişim geldi. Bazı öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi.
Tencere tavalı eylem
HDP'li vekil Hüda Kaya'nın da polise saldırdığı eylemlerin ardından, Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu Rumeli Hisarüstü Mahallesi'nde eylemciler, üniversiteyi işgal etmek isteyen eylemcilere destek olarak tencere tavalı gösteri düzenledi.