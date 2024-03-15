Henüz ortaokulda! Yaptığı hareketle 'helal olsun' dedirtti

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Alaplı İlçe Müftülüğü'nce düzenlenen ezbere şiir okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Merkez Ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz kazandığı ödülü, Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi'ne teslim ederek Gazze için bağışladı.

'Çorbada tuzum olsun istedim'

Merkez Ortaokul Müdürü Mehmet Kaymakçı ve ödülü kazanan Yusuf Yılmaz'ın babası Öğretmen Yaşar Yılmaz'ın katıldığı ziyarette konuşan Yusuf Yılmaz, "Kazanırsam Gazze'ye bağışlayacağım diyordum. Allah'a şükür kazandım. İstedim ki bu çorbada benim de bir tuzum olsun. Dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi. Çünkü bütün param buydu ve bütün paramı Gazze için verdim" dedi.

Bu örnek davranışı ve duyarlılığı için Yusuf Yılmaz'ı alnından öpen İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik de "Bir öğrencimizin hayatında kazandığı bir ödülü bir cansuyu bir ses ve bir nefes olmak için Gazze'ye bağışlaması çok kıymetli. Bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.