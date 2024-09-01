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Yaşam Henüz 7 yaşında iş makinaları kullanıyor!
Yaşam

Henüz 7 yaşında iş makinaları kullanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 11:15:48 - 2024-09-01 11:15:48

Bursa'da 7 yaşındaki çocuk oyuncak oynar gibi iş makinelerı kullanıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde oyuncaklarıyla oynaması gereken 7 yaşındaki çocuk, ekskavatör ve forklift kullanarak görenleri hayrete düşürüyor.
İznik ilçesinde geri dönüşüm şirketi sahibi Serdal Dikçal, 7 yaşındaki oğlu olan Talip Serdar Dikçal'a ekskavatör, forklift gibi iş makinelerini kullanmasını öğretti. Oyuncağı ile oynar gibi dev iş makinesini kullanan ve isminin talip olduğu belirtilen çocuk hurdaları ve Kağıt depolama işlerinde iş makinesi kullanıyor. Çalışma esnası sırasında çalışan işçilerin rahatlıkları dikkat çekerken, tedirgin olmadıkları görüldü. Henüz ilköğretim 2.sınıf öğrencisi Talip ise tıpkı bilgisayar başında joystick ile oynar gibi iş makinesini kumanda ederek kullanıyor. “Bu işi çok seviyorum, sabah erkenden uyanıp babamla işe gitmek için sabırsızlanıyorum. Büyüdüğümde vinç operatörü olmak istiyorum” dedi.

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