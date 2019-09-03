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Hentbolda Süper Lig fikstürü ve Türkiye Kupası kuraları çekildi

Hentbolda Kadın ve Erkekler 2019-2020 sezonu Süper Lig fikstürü ve Türkiye Kupası 1.

03 Eylül 2019 Salı 19:10
Hentbolda Süper Lig fikstürü ve Türkiye Kupası kuraları çekildi

Hentbolda Kadın ve Erkekler 2019-2020 sezonu Süper Lig fikstürü ve Türkiye Kupası 1. tur kuraları çekildi.


Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu toplantı salonunda gerçekleşen kura çekimine Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun ve takımların yetkilileri katıldı. Statü hakkında verilen bilgilerin ardından kura çekimine geçildi. İlk olarak Türkiye Kupası 1. Tur kuraları çekildikten sonra Kadınlar ve Erkekler Süper Lig fikstürü çekildi.


18-22 Aralık tarihlerinde oynanacak olan Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmesinde gruplar şu şekilde oluştu:


A Grubu: Beykoz Belediye SK., Spor Toto Spor Kulübü, Tokat Gençlik Spor, Başkent Akademi SK., Rize Gençlik Spor (Ev Sahibi Takım: Spor Toto Spor Kulübü)


B Grubu: Nilüfer Belediyesi SK., Göztepe, Aydın PTT Spor Kulübü, Mersin İdman Yurdu SK., Seyhan Belediyesi SK (Ev Sahibi Takım: Göztepe)


C Grubu:İzmir Büyükşehir Belediye GSK., Güneysu Spor Kulübü, Seben Spor Kulübü, Bahçelievler Belediyesi SK., Köyceğiz Belediyesi SK. (Ev Sahibi Takım: Seben Spor Kulübü)



Çekilen Fikstür sonucunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig’inde ise ilk hafta maçları şöyle oluştu:


Kadınlar Süper Lig 1. Hafta


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gsk - Üsküdar Belediyespor


Muratpaşa Belediyespor - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sk


Pazarspor Kulübü - Kastamonu Belediyesi Gsk


Yenimahalle Belediyesi Sk - Görele Belediyesi Spor Kulübü


Yalıkavak Spor Kulübü - Bay



Erkekler Süper Lig 1. Hafta


MYK Hentbol SK - Nilüfer Belediyespor


Spor Toto SK -Güneysu Spor Kulübü


Beykoz Belediyesi GSK - Göztepe


Beşiktaş Aygaz -Cıp Travel Antalyaspor A.Ş.


İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK - Bay


Hentbolda, Erkekler Süper Lig’inde sezon 29 Eylül’de, Kadınlar Süper Lig’inde sezon 5 Ekim’de başlayacak.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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