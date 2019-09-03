Hentbolda Süper Lig fikstürü ve Türkiye Kupası kuraları çekildi Hentbolda Kadın ve Erkekler 2019-2020 sezonu Süper Lig fikstürü ve Türkiye Kupası 1.

Hentbolda Kadın ve Erkekler 2019-2020 sezonu Süper Lig fikstürü ve Türkiye Kupası 1. tur kuraları çekildi.

Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu toplantı salonunda gerçekleşen kura çekimine Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun ve takımların yetkilileri katıldı. Statü hakkında verilen bilgilerin ardından kura çekimine geçildi. İlk olarak Türkiye Kupası 1. Tur kuraları çekildikten sonra Kadınlar ve Erkekler Süper Lig fikstürü çekildi.

18-22 Aralık tarihlerinde oynanacak olan Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmesinde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Beykoz Belediye SK., Spor Toto Spor Kulübü, Tokat Gençlik Spor, Başkent Akademi SK., Rize Gençlik Spor (Ev Sahibi Takım: Spor Toto Spor Kulübü)

B Grubu: Nilüfer Belediyesi SK., Göztepe, Aydın PTT Spor Kulübü, Mersin İdman Yurdu SK., Seyhan Belediyesi SK (Ev Sahibi Takım: Göztepe)

C Grubu:İzmir Büyükşehir Belediye GSK., Güneysu Spor Kulübü, Seben Spor Kulübü, Bahçelievler Belediyesi SK., Köyceğiz Belediyesi SK. (Ev Sahibi Takım: Seben Spor Kulübü)



Çekilen Fikstür sonucunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig’inde ise ilk hafta maçları şöyle oluştu:

Kadınlar Süper Lig 1. Hafta

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gsk - Üsküdar Belediyespor

Muratpaşa Belediyespor - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sk

Pazarspor Kulübü - Kastamonu Belediyesi Gsk

Yenimahalle Belediyesi Sk - Görele Belediyesi Spor Kulübü

Yalıkavak Spor Kulübü - Bay



Erkekler Süper Lig 1. Hafta

MYK Hentbol SK - Nilüfer Belediyespor

Spor Toto SK -Güneysu Spor Kulübü

Beykoz Belediyesi GSK - Göztepe

Beşiktaş Aygaz -Cıp Travel Antalyaspor A.Ş.

İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK - Bay

Hentbolda, Erkekler Süper Lig’inde sezon 29 Eylül’de, Kadınlar Süper Lig’inde sezon 5 Ekim’de başlayacak.

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